La jefa de Gobierno, Clara Brugada, rechazó enérgicamente los actos violentos que tuvieron lugar este domingo al interior de la UNAM, durante la segunda marcha contra la gentrificación.

Al encabezar la entrega de apoyos para transporte para jóvenes universitarios, la mandataria aseguró que aunque había policías durante la movilización de ayer, no se actuó por respeto a la autonomía de la máxima casa de estudios.

“El día de ayer hubo una manifestación, en la que hubo presencia policíaca pero no obstruyó la manifestación, rechazamos enérgicamente lo que sucedió ayer al interior de la UNAM. La marcha, como dije, fue pacífica. Sin embargo, hubo disturbios cuando los manifestantes entraron a la UNAM y mucha gente se pregunta por qué no se actuó si había policía, queremos dejar muy claro que respetamos la autonomía universitaria y esa autonomía impide -y lo vamos a respetar siempre de los siempres- que no entren fuerzas de seguridad a la UNAM”, dijo.

Afirmó que aunque respalda firmemente el derecho a manifestarse, su administración no coincide con el uso de la violencia como medio para alcanzar ningún fin.

“Creemos en la fuerza de las ideas, en la organización colectiva, en el debate público y en todas las vías pacíficas, como el camino más poderoso para lograr transformaciones duraderas”, aseveró.

