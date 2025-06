La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de un colector que atravesará la colonia Ejército de Oriente, en Iztapalapa, que ayude a evitar inundaciones y afectaciones como las que padecieron vecinos de la zona tras las intensas lluvias del pasado 2 de junio.

Ante familias afectadas, en cuyas viviendas el nivel del agua subió más de un metro de altura, Brugada Molina explicó que dicha obra se tenía contemplada con anterioridad, pero vecinos de la zona se opusieron a su construcción.

“En esta zona, Ejército de Oriente, tenemos este colector -el colector es un gran drenaje que tiene que atravesar la colonia-, sin embargo, vecinos de la unidad que no sufren la inundación se opusieron a esta obra y no permitieron que se hiciera el colector; como no había llegado una lluvia tan fuerte como ésta, pensaron que no era necesario”, dijo.

Adelantó que en 15 días se presentará el proyecto de dicho colector y se comenzará con la obra, por lo que se hablará con los vecinos.

“Se va a hablar y los vecinos que no sufrieron afectación (que no va a afectar casas, sino que es en calle) tiene que aceptar por el bien de los demás. Se empieza a hacer esta obra que va a ayudar a resolver el fondo del asunto que es lo que todos queremos”, precisó.

Adicionalmente, personal del Gobierno de la CDMX realiza un censo de las casas que resultaron afectadas por el aumento del nivel del agua.

Este miércoles, la mandataria capitalina recorrió varias casas para escuchar las necesidades de los vecinos y se comprometió a regresar el próximo sábado.

Junto a la mandataria estuvieron presentes los secretarios de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza; de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa; de Salud, Nadine Gasman; de Obras y Servicios, Raul Basulto; de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton; y de Sebien, Araceli Damián.

Limpian calles y viviendas

Brugada Molina junto a miembros de su gabinete visitaron este lunes las calles de colonia Ejército de Oriente, en donde vecinos padecieron por más lluvias del pasado 2 de junio, que provocaron el ingreso de agua a sus domicilios.

Vecinos de la zona expusieron que en algunas partes el nivel del agua subió hasta un metro de altura, por lo que perdieron muebles y electrodomésticos que se echaron a perder.

En las calles, en las que persiste el olor a drenaje, personal de la alcaldía y del Gobierno capitalino trabajan en la limpieza de basura y enseres que son pérdida total debido a las aguas negras.

