"Bloqueo a Cuba es una perversa tragedia": Sheinbaum le entrega las llaves de la CDMX a Silvio Rodríguez

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo señaló ante el cantautor Silvio Rodríguez que “el bloqueo a Cuba es una perversa tragedia que debe terminar”, y le entregó las llaves de la ciudad como huésped distinguido.

Horas antes de su presentación gratuita en el Zócalo capitalino y luego que los músicos que acompañaran al cantautor a las 20:00 horas, afinaran sus instrumentos e hicieran pruebas de sonido, la mandataria capitalina salió al escenario principal para recitarle unas palabras que rememoraban los años en los que lo vio por primera vez.

“Cuando ratificas ante decenas de miles que ser un necio en los ideales es algo que se elige, que a la zurda es mejor que diestro y que la gente es buena aunque le diga mala. Y en la convicción, ahora más que nunca, de que el bloque a Cuba es una perversa tragedia que debe terminar, como ha pensado siempre el corazón a ala izquierda”, dijo la mandataria.

Alegando que es un hombre de pocas palabras, a pesar de las letras que escribe, pues en ocasiones se le dificultan y en otras pareciera que se las narran al oído, Silvio Rodríguez agradeció a las autoridades capitalinas y

“Esas palabras que yo canto, me cuestan mucho, trabajo mucho en ellas generalmente, la mayoría de las veces, otras me salen así como si me las estuvieran soplando. Quiero decir con esto que no tengo una facilidad de palabra como pudiera parecer”, dijo.

Dijo que de tanto estar en la capital este reconocimiento lo siente como si formara parte de esta sociedad.

“Nada muchas gracias, viva México”, terminó diciendo.

Lee también: Transportistas califican de albazo aumento de 1 peso a tarifa

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

cls