Bloquean carretera Naucalpan-Toluca por clausura de tiradero de San Miguel Mimiapan

Xonacatlán, Méx.- Para protestar por la clausura del relleno sanitario de San Miguel Mimiapan recolectores de basura bloquean totalmente el paso de vehículos en el kilómetro 46 de la carretera Naucalpan- Toluca.

“Los xonacatlenses no pagarán ni un peso por ir a tirar la basura a otro lado”, externaron los trabajadores en mantas dirigidas al gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Cerca de las 9:30 un grupo de trabajadores con camiones y camionetas se empezaron a concentrar en la carretera que une Naucalpan con Toluca, en la zona de Xonacatlán para protestar por el cierre del confinamiento metropolitano.

“No vamos a pagar por el traslado de la basura a otro sitio”, es básicamente la protesta de los xonacatlenses.



“Nos quieren mandar a Zinacantepec, pero tenemos unidades que no llegan hasta allá"

Jorge Jiménez Reyes, coordinador del servicio de limpia de Xonacatlán, afirmó que los carros ya los tienen a tope llenos de basura, quienes recolectan en promedio 20 toneladas de basura al día de comunidades como el Tepe, Tejocotillos, cabecera municipal, Mimiapan, El Espino , 5 de Mayo, López Mateos y San Antonio, entre otras colonias.

“Nos quieren mandar a Zinacantepec, pero tenemos unidades que no llegan hasta allá, el presupuesto es bajo, no hay dinero para gasolina y diesel, los carros en mal estado no pueden transitar hasta allá e implicaría un pago de 500 mil pesos mensuales, cuando aquí en nuestro pueblo no pagamos nada”, señalaron trabajadores del servicio de limpia.

“Xonacatlán se va a inundar de basura si no atienden esta demanda”, reiteraron mientras colocaban sus camiones en la carretera libre que une Naucalpan con Toluca.

Cabe recordar que autoridades de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México colocaron sellos de clausura al relleno sanitario metropolitano el pasado fin de semana, por infringir la normatividad ambiental, in formaron ayer autoridades del Estado de México.



