La mañana de este viernes, un grupo de aproximadamente 40 familiares y amigos de Pablo bloqueó la Calzada Ignacio Zaragoza en dirección al poniente, a la altura de la calle Octavio Paz, para exigir su liberación.

Con pancartas y consignas, los manifestantes aseguraron que Pablo, de 65 años, fue detenido el pasado 29 de noviembre por el presunto delito de abuso sexual, situación que consideran injusta. Por ello, decidieron cerrar la vialidad como medida de presión para que las autoridades revisen el caso.

Lee también 178 personas fallecieron arrolladas en las vías del Metro entre 2020 y 2025

El bloqueo generó afectaciones viales significativas en una de las arterias más transitadas de la zona oriente de la capital, provocando retrasos en transporte público y particular. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron desvíos y permanecen en el lugar para evitar confrontaciones y dialogar con los inconformes.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán la protesta hasta recibir atención directa de autoridades judiciales o de la Fiscalía correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL