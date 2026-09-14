A dos días de las celebraciones por el aniversario del Grito de Independencia, en la plancha del Zócalo capitalino, trabajadores avanzan en la instalación del escenario, pantallas, gradas y espacios recreativos.

Durante un recorrido por la Plaza de la Constitución se observó a elementos del Ejército Mexicano colocar el escenario principal donde la noche del 15 de septiembre se presentará el grupo Intocable, además de una estructura metálica que sostendrá una pantalla gigante para el espectáculo.

En los costados, frente a la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional, también fueron instaladas gradas y filas de asientos que serán utilizadas durante las actividades cívicas y el desfile militar.

Personal colocó tres estructuras decorativas con los colores de la bandera mexicana y figuras de héroes de la Independencia, como Miguel Hidalgo y José María Morelos, las cuales funcionarán como espacios para que visitantes y turistas puedan tomarse fotografías conmemorativas.

Sobre la avenida 20 de Noviembre se apreció que fue instalado un arco tricolor con la bandera de México que dará la bienvenida a quienes ingresen al Zócalo capitalino.

Además, se mantienen tres módulos que simulan los asientos del Metro de la Ciudad de México y en lugar de nombres de estaciones, las estructuras incluyen leyendas alusivas a la Independencia, como “El Grito”, “Campana de Dolores” y “México Lindo”, para que los visitantes puedan sentarse a descansar y tomarse una fotografía. Son similares a los que se emplearon durante los festejos del Mundial.

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“Muy chistoso, antes yo me acuerdo que no le metían tanto; yo creo que del Mundial les gustó meter decoración y por eso ahora el arco y los spots”, comentó Diego, vecino que habita en la alcaldía Cuauhtémoc.

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