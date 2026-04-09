Toluca, Méx.— Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de Salud, Asistencia y Bienestar Social avalaron la creación de una nueva Ley de Salud en el Estado de México.

En el dictamen se incluyen 15 iniciativas, que contemplan temas como la salud mental, la interrupción legal del embarazo, así como la regulación de centros de adicciones.

Lo aprobado en comisiones significa que habrá una nueva ley separada del Código Administrativo, la cual mejora la coordinación entre hospitales y autoridades, fortalece a la secretaría y al instituto de salud para ampliar la atención.

Establece un sistema de información que ayuda a prevenir enfermedades y atenderlas con mayor rapidez; regula urgencias, ambulancias, donación de órganos y capacitación del personal, garantizando servicios más seguros y de calidad, y prioriza la prevención y el apoyo a grupos vulnerables.

Las 15 iniciativas conjuntadas y aprobadas fueron presentadas por el Ejecutivo, Morena, PVEM, PRI, PAN, MC y PRD y versan además sobre realizar programas de prevención de enfermedades bucodentales, garantizar servicios de salud y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social, entre otros puntos.

El PAN se manifestó en contra del capítulo 10, el cual aborda lo relativo a la prestación de servicios para la interrupción legal del embarazo (ILE). El dictamen aprobado se presenta hoy en el pleno.

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