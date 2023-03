Aún sin acuerdo sobre convivencia de la Joven de Amajac y Antimonumenta en la exGlorieta de Colón: Sheinbaum 

"La Ciudad no es patrimonio de una persona", aseguró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante la negativa de que pueda haber convivencia de la Joven de Amajac y la antimonumenta en la exglorieta de Cristóbal Colón, por parte de la colectiva feminista Frente Amplio de Mujeres que Luchan.

"Para mí, ayer lo explicaba y es muy importante, la Ciudad no es patrimonio de una persona, entonces cuando hay grupos que han planteado que este la Joven de Amajac, y otros grupos que se reconozca la antimonumenta que pusieron y nosotros lo que hemos dicho es que se reconozcan las dos, y en general en caso de las mujeres indígenas no tienen problema que estén las dos, y hay algunos que todavía dicen que no, que solo justicia, que se le llaman a la figura", explicó.



Ambas causas son legítimas

Sheinbaum reconoció que ambas causas son legítimas, principalmente por los familiares que han perdido a sus hijos e hijas, "es importante que todos nos reconozcamos en la ciudad, es una ciudad de libertades y una ciudad democrática".

"Aún no (se llega a un acuerdo), pero yo pienso que se va a llegar a un acuerdo", señaló la mandataria capitalina.





