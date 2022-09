Atrapan 19 sudamericanos ligados al gota a gota

Ocoyoacac, Méx.— La Dirección de Seguridad Pública de Ocoyoacac ha detenido a 19 sudamericanos, en su mayoría colombianos, relacionados con una banda de extorsionadores, que a través de una red de préstamos exigían intereses exagerados a las víctimas cn el mecanismo conocido como gota a gota, indicó el comisario Jesús Pérez Serrano.

“Son gente de otra nacionalidad que prestan dinero, identifican a quienes no tienen muchos ingresos, están en buró de crédito y necesitan dinero, liquidez. Estas personas prestaban entre mil hasta 20 mil pesos, a cambio de dejar el INE, dos teléfonos familiares y al paso de la semana van pagando 200, a mil pesos semanales, pero después quien pidió el préstamo hace cuentas y piensa que cubrió el crédito, pero estos prestamistas dicen sólo me has pagado intereses”, explicó.

En conferencia detalló que entre enero y marzo recibieron denuncias sobre esta banda, quienes amenazan de muerte a las víctimas cuando se rehúsan a seguir pagando.

Los detenidos fueron deportados a sus países de origen a través del Instituto Nacional de Migración (INM).

Pérez Serrano advirtió que estas personas se anuncian en postes de la vía pública e incluso en las redes sociales. “Ven esa debilidad de personas que necesitan dinero, dan tickets y te dicen yo te puedo prestar 2 mil, 5 mil o más”.

El alcalde, Samuel Verdeja Ruiz aclaró que parte de la estrategia es no presentarlos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya que los vacíos legales podrían permitir dejarlos en libertad de manera inmediata y regresarían a delinquir; por ello fue que buscaron a las autoridades migratorias, toda vez que no acreditaron su estancia legal.

“Si vas y pones ante el Ministerio Público la denuncia, por la forma en que trabaja termina dejándolos ir, entonces tienes que buscar una estrategia para evitar que esta gente siga aquí y la mejor es el estatus migratorio”, finalizó.