Tlalnepantla, Méx.—“Los adultos mayores están siendo abandonados y la violencia se ha normalizado”, aseguró Maria Elena Negrete Santos, procuradora municipal de Protección a las Personas Adultas Mayores en Tlalnepantla, al dar a conocer que a poco más de un mes de la apertura de la Procuraduría en la zona poniente, han atendido 210 casos por diferentes tipos de violencia.

En la última década, de acuerdo con el Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de adultos mayores aumentó 46.5% en Tlalnepantla, lo que muestra un envejecimiento de la población en la zona.

En este municipio habitan cerca de 110 mil adultos mayores de acuerdo con datos del Inegi; el Consejo Estatal de Población del Estado (COESPO) señala que viven cerca de 133 mil.

Entre los principales problemas detectados a los que se están enfrentando las personas de la tercera edad, informó la procuradora, es el abandono y el abuso económico, en particular mediante el uso de las tarjetas de programas sociales y bancarias.

“Tienen el temor de quedar solos, por eso permiten el abuso de las tarjetas bancarias y del Bienestar”, señaló.

En un mes, la Procuraduría presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) 25 denuncias por robo de documentos a personas de la tercera edad y otras 25 por violencia familiar, que derivaron en carpetas de investigación.

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“Les han robado sus escrituras (de la vivienda)”, comentó Negrete Santos al referir que muchos adultos mayores se encuentran en situación de calle luego de que familiares o conocidos les extraen sus bienes económicos y hasta inmuebles.

En la Procuraduría, enfatizó su titular, “se reciben los reportes y procedemos, con un equipo multidisciplinario conformado por trabajadora social, sicología y jurídico, a darle seguimiento”.

Detalló que lo primero que busca “es conciliar con los familiares y reintegralos a su familia. Damos seguimiento a los familiares para que cumplan con la atención. La Procuraduría también se encarga de que nos rinda cuentas sobre en qué se están gastando las pensiones de los adultos mayores”, aseguró.

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En lo que va de la administración municipal actual, la Procuraduría logró reintegrar a adultos mayores con familiares que se encuentran en otros municipios del Estado de México así como en otros estados.

“Hemos hecho muchas reintegraciones de adultos mayores con familiares que viven en Tultitlán, Cuautitlán, Nezahualcóyotl y hasta Querétaro. Hemos encontrado aquí (en Tlalnepantla) a los adultos en abandono y el área de Trabajo Social es la que se encarga de buscar a sus familiares”, explicó la funcionaria.

Actualmente, de los 125 municipios mexiquenses, solo Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla cuentan Procuradurías de Protección a las Personas Adultas Mayores.

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