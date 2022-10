¡Atentos! Gobierno de la CDMX regalará boletos de la F1 a estudiantes de primarias y secundarias

Debido a que este 30 de octubre se llevará a cabo la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que dará los boletos que le dan los organizadores a los niños y niñas de escuelas públicas de la capital.

Recordó que en ediciones anteriores regaló los boletos a niños de Pilares, el año anterior a personal de salud, y ahora será a estudiantes de primarias y secundarias.

“A mí no me gusta ir a la Fórmula 1, ya nos regalaron boletos, el primer año se los dimos a niños de Pilares, el segundo años se los dimos a médicos, enfermeras a trabajadores de la salud, y este año se los vamos a dar a niños y niñas de primarias y secundarias. No me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos”.

Sheimbaum consideró que dicho evento es “bastante fifí” y que se encuentran en contra de los privilegios, pero reconoció que hay muchas personas que se encuentran detrás de la preparación.

La mandataria capitalina añadió que para el fin de semana que viene y por todas las actividades, por ejemplo el Día de Muertos, ya se encuentra todo ocupado en hoteles, por lo que será importante para la derrama económica de la capital.



