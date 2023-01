Atentado a Ciro Gómez Leyva: Así lucen los 11 detenidos relacionados con el ataque al periodista

De acuerdo a las investigaciones realizadas con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de México, se pudo determinar que los 11 detenidos, por el ataque a Ciro Gómez Leyva, son parte de una célula criminal liderada por Pedro “N”, alias “Pool”.

Las autoridades capitalinas confirmaron que dichas detenciones se llevaron a cabo tras 12 operativos simultáneos en 4 alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.

Los rostros de los 11 detenidos por ataque a Ciro Gómez Leyva

Los coordinadores de dicho grupo, ya detenidos, son Israel “N”, Sergio David “N”, Juan Antonio “N”, Erick Hazael “N” y Daniela “N” quien fue identificada como la pareja sentimental del líder.

Lee también: ¿CJNG detrás del ataque a Ciro Gómez Leyva ? Esto dicen las autoridades

Los colaboradores detenidos son Tanya Jaqueline “N”, Aniceto “N”, Cinthia Yeyetci “N”, Elizabeth Mirella “N” y Junnuen Albeli “N”.

Aunque al ser detenidos, dichos integrantes de la célula criminal, se les confiscaron artículos grabados con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que esto no significaba que pertenecieran a dicho grupo.

Lee también Siguieron varios días a Ciro Gómez Leyva después de terminar su noticiero: Así fue el ataque contra el periodista

“Como sabemos, es muy frecuenten que células criminales de la Ciudad de México usen nombre, Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco, simplemente por tener algún vínculo de comunicación con ellos y no porque sean parte, no queremos especular ni dar una información incorrecta de si son o no son”, detalló Harfuch.

Entre lo asegurado se encuentran celulares y un arma de uso exclusivo del Ejército y 11 personas en total, aunque previamente se anunció que eran 10 los detenidos por el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva.

Este grupo delictivo mantenía operaciones en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl