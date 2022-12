Ataque contra Ciro Gómez: Seguían al periodista desde su lugar de trabajo

En torno al atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, agentes identificaron un vehículo que posiblemente hizo de muro en el ataque cometido por dos sicarios que dispararon en su contra la noche del jueves 15 de diciembre, informó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Harfuch, en conferencia de prensa, junto a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Los primeros avances en las indagatorias lograron ubicar a través de las cámaras de la Ciudad, este vehículo en el lugar de los hechos por lo que se busca la ruta que utilizó.

En tanto, la motocicleta de color rojo en la que escaparon los agresores enfiló hacia el norte de la ciudad.

Lee también Hallan cadáveres de una madre y su hijo; fueron embolsados y arrojados a una barranca en Álvaro Obregón

Los presuntos sicarios utilizaron casquillos 9 milímetros.

El copiloto de la motocicleta fue el que disparó en contra del periodista y después huyeron hacia el Estado de México.

El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch informó que los sicarios siguieron desde Grupo Imagen al periodista Ciro Gomez Leyva.

Por eso mismo se reservarán datos por seguridad y para no entorpecer la investigación.

La carpeta de investigación se abrió con tentativa de homicidio. Dijo que aún no tienen un movil establecido del ataque así como el tiempo que llevaban planeando el atentado.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum mostró su solidaridad con el periodista Ciro Gomez Leyva y aseguró que estarán “ pendiente de él y su familia”.

“Lo que él necesite”, aseguró la jefa de gobierno. También remarcó que ha estado en comunicación con la periodista.

“Iban directo contra él”, así respondió la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum tras el ataque a balazos del que fue víctima el periodista Ciro Gómez Leyva, la noche de este jueves 15 de diciembre afuera de su casa, y del que salió ileso.



A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022