Aspirantes de oposición a la Jefatura de Gobierno se mostraron satisfechos con los primeros acuerdos alcanzados por las dirigencias locales del PRI, PAN y PRD para definir el método de selección del candidato o candidata que los representará en 2024, el cual incluye foros, encuestas y posiblemente recolección de firmas.

No obstante, Adrián Rubalcava y Víctor Hugo Lobo, aspirantes del PRI y PRD, respectivamente, rechazaron la propuesta de Acción Nacional que busca que el partido con más votos e intención de sufragio en 2021, es decir ellos, sea el que proponga a los perfiles, pues dijeron, esto los dejaría fuera de la contienda.

Los panistas Lía Limón y Santiago Taboada aseguraron que como se las pongan, ellos participarán en el proceso interno.

El alcalde de Cuajimalpa precisó que si el PAN impone que se tome en cuenta la fotografía electoral de 2021, la alianza estaría en riesgo de ruptura.

“Si partimos de la fotografía del [20]21, entonces el PRI no caminaría en esa propuesta y entonces no habría alianza, perdemos todos porque sin la votación del PRI, pues no gana nadie… tanto los votos del PRD, PRI y PAN valen lo mismo y tenemos que explicarle a Acción Nacional que para que se gane la elección de la Ciudad, debemos caminar de la mano y buscar que los votos del PRI y el PRD no se vayan a ir a otro lado”, sostuvo Rubalcava.

Precisó que es favorable que los partidos se estén poniendo de acuerdo, y destacó que el esquema de recolección de firmas ayuda a que la candidatura de la alianza pueda quedar en el PRI.

El diputado perredista Víctor Hugo Lobo saludó que se esté avanzando en la definición del método para elegir al abanderado, y coincidió en que realizar foros, recolección de firmas y encuestas sería lo ideal, y “estamos listos para participar”.

Sea cual sea el método, añadió, debe haber piso parejo para todas y todos los aspirantes, incluso hasta para un ciudadano que se quiera involucrar. Recalcó que no debe haber un “agandalle” del PAN, de lo contrario las demás fuerzas no participarían, por lo que rechazó la propuesta de basarse en los resultados de 2021.

El alcalde Santiago Taboada aseveró que está esperando los calendarios de los partidos y estará en el proceso.

“He estado reuniéndome con los dirigentes partidistas de la alianza, con los dirigentes también, lo digo, del Frente Cívico, que están participando, que quieren inclusive impulsar un método. Yo lo aclaro, eh, como me la pongan, abierta, cerrada, volado, trompo, yoyo, penales; como me la pongan la voy a jugar y la vamos a ganar”, declaró.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, se alegró de que los presidentes de los tres partidos comiencen a ponerse de acuerdo, pues esto contribuye, con reglas claras, a la fortaleza de la alianza. “Como me la pongan, estoy lista para participar”.

Se dijo confiada en que los partidos llegarán a un buen acuerdo, tal como se hizo a nivel nacional.

El lunes, EL UNIVERSAL publicó que la alianza opositora en la Ciudad comienza a tener los primeros acuerdos para definir el método que utilizarán para la elección de su candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno, y algunos de ellos son hacer foros y realizar encuestas.

El PAN sugirió tomar en cuenta la última fotografía electoral y la intención de voto que cada partido tiene para que ese instituto proponga aspirantes.