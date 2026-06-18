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Toluca, Méx.— Para combatir la tala clandestina y el comercio ilegal de recursos forestales, elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuraron temporalmente un predio presuntamente utilizado como centro de almacenamiento y transformación de materia prima forestal en Xonacatlán.
Tras una denuncia ciudadana, en el lugar se hallaron y aseguraron 15 mil 536 metros cúbicos de madera en rollo de la especie pino, 45 mil 270 metros cúbicos de madera en rollo de la especie oyamel y 12 mil 941 metros cúbicos de madera aserrada. También se decomisó de forma precautoria maquinaria industrial pesada, herramientas y un carro porta trozas.
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