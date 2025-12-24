En una serie de acciones operativas implementadas en diversas privadas vacacionales de playa de la zona de Nuevo Altata, en el municipio de Navolato, las fuerzas federales lograron la detención de cinco personas, a quienes se les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y vehículos con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detalló que, en un primer recorrido de vigilancia realizado en la privada habitacional Punta Esmeralda, fueron detectados dos civiles armados que se desplazaban en un vehículo Nissan Versa. Al verificar el registro de la unidad, se confirmó que contaba con reporte de robo.

En una segunda acción, efectuada en la privada Punta Diamante, dentro del mismo conjunto turístico de Nuevo Altata, personal del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado y del Ejército localizó a tres personas armadas, a quienes se les aseguró un vehículo Mazda con reporte de robo.

Al continuar con la supervisión de la zona, nuevamente en la privada Punta Esmeralda, se localizó un vehículo Rubicon Wrangler que, aunque no contaba con reporte de robo, en su interior fueron encontradas armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, en los tres operativos efectuados en el municipio de Navolato, se logró el aseguramiento de siete rifles automáticos, cuatro armas cortas, 46 cargadores abastecidos, nueve chalecos, seis placas balísticas, mil 944 cartuchos útiles, cuatro bolsas con cartuchos y tres vehículos.

