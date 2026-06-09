Durante un operativo entre la Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se aseguraron en el Centro Histórico alrededor de 65 mil 934 piezas de mercancía presuntamente infractora de las marcas FIFA, como Adidas, Reebook, Jordan, Umbro, New Balance, New Era, Fila, entre otras, con un valor estimado de 6 millones 16 mil pesos.

En un comunicado, la SE explicó que la Operación Limpieza se efectuó en la Plaza Cristal, ubicada en Rodríguez Puebla 19, donde se ejecutaron 20 visitas de verificación derivadas del inicio de procedimientos administrativos de oficio, con apoyo de las secretarías de Marina y de Seguridad Ciudadana capitalina

De acuerdo con los vecinos de la zona, las playeras eran vendidas a 250 y 300 pesos, con etiquetas y bolsas de la marca Adidas y eran muy requeridas por los clientes de la plaza.

La SE detalló que el objetivo principal es asegurar mercancía que presuntamente infringe derechos de propiedad intelectual, así como resguardarla en las instalaciones del IMPI como parte de los procedimientos administrativos correspondientes.

La secretaría indicó que lo anterior cumple con compromisos de cara al inicio de la Copa Mundial 2026, así como a la protección de las marcas FIFA y las relacionadas con la ropa oficial de selecciones participantes en el evento.

Agregó que el operativo fue encabezado por el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, y contó con la participación de 70 inspectores del instituto; hubo coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y apoyo de la Secretaría de Marina.

El instituto aseguró que continuará con operativos para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de comercialización para inhibir la distribución de mercancía apócrifa y proteger los derechos de propiedad intelectual.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más