Para que la ciudadanía pueda disfrutar de un periodo vacacional con seguridad y tranquilidad, la alcaldía Coyoacán dio inicio al operativo “Vacaciones de Verano 2025” con el cual se reforzarán los recorridos, se difundirá información preventiva y se desplegará todo el estado de fuerza en la demarcación para prevenir hechos de tipo delictivo.

Este dispositivo vacacional es coordinado por la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz, con la participación del equipo de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRyPC) a cargo de Jorge Peña.

Esta semana dieron inicio las jornadas informativas casa por casa y se desplegaron las 45 unidades asignadas a la alcaldía -como parte de Escudo Coyoacán-, gracias al apoyo de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.

Además, también se contará con el respaldo de los elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional de acuerdo a la disponibilidad de su personal, como en anteriores ocasiones, esto sin descontar el apoyo que siempre se da por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

“A las personas que salen en este periodo vacacional, les pedimos que tomen las medidas preventivas necesarias para que puedan pasar un descanso sin sobresaltos, en calma, porque aquí en Coyoacán vamos a redoblar los recorridos, la vigilancia y las medidas de prevención para disuadir cualquier acción delictiva durante estas semanas”, comentó el alcalde Giovani Gutiérrez.

Al respecto, la directora general de Seguridad Ciudadana informó que es importante que la ciudadanía use con responsabilidad las redes sociales y omita información personal que pueda poner en riesgo a sus familias; además de tomar medidas preventivas para estas fechas como avisar a familiares o personas de confianza de su salida; evitar dejar llaves en escondites y cerrar llaves de agua y gas.

De igual manera el director de la UGIRyPC, Jorge Peña, recomendó no dejar veladoras encendidas; encargar las mascotas con familiares o personas de confianza a fin de que no se queden solas en el hogar; pedir que un familiar realice visitas periódicas al domicilio y guardar documentos importantes y objetos de valor en un lugar seguro, así como verificar que coladeras y drenajes dentro de la vivienda no queden obstruidos.

