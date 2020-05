Arman protesta contra sanitización en Toluca

Toluca, Méx.— “¡No a la fumigación!”, externaron a gritos y con carteles cientos de pobladores de San Cristóbal Huichochitlán, quienes se manifestaron frente a la delegación de esta comunidad para rechazar la sanitización de las calles, que presuntamente emprenderían autoridades mexiquenses.

En el Estado de México el número de casos positivos de Covid-19 se incrementó 35% en una semana, mientras que los decesos aumentaron 63%; pasaron de 8 mil 157 personas contagiadas el 17 de mayo a 11 mil 57 mexiquenses con coronavirus el 24 de mayo, y de 719 fallecidos a mil 175 en el mismo lapso, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la entidad.

Nezahualcóyotl suma mil 539 casos de Covid-19; Ecatepec, mil 361, y Naucalpan 852, ocupando así los primeros tres lugares en número de contagios hasta el 25 de mayo; mientras que Toluca, con 466 contagios es el séptimo lugar.

Entre las delegaciones con más enfermos y decesos de la capital mexiquense están San Mateo Otzacatipan, San Cristóbal Huichochitlán, San Pedro Totoltepec, Santa Ana Tlapaltitlán y Seminario 2 de Marzo, indicaron autoridades de este ayuntamiento.

Y fue justo en San Cristóbal Huichochitlán donde habitantes llegaron en bicicleta y caminando al edificio de la delegación para protestar, además se apostaron en calles como Manuel Buendía Tellez Girón y reiteraron su rechazo a la sanitización de las calles.

Autoridades de Toluca afirmaron que a esta localidad llegaron la mañana del lunes 25 de mayo a conminar al cierre de negocios no esenciales y no a sanitizar.

Cuando se lleva a cabo la sanitización siempre es con el consentimiento de la población y se realiza con agua y cloro, que no daña la salud de las personas ni de los animales, para tratar de contener el avance del Covid-19, puntualizaron autoridades municipales.

Los habitantes llamaron erróneamente “fumigación” a la sanitización y manifestaron su temor a la muerte de pobladores.

“Ha habido casos en otros pueblos, no queremos llegar a quemar patrullas. Los servidores públicos y nosotros somos seres humanos, queremos que nos tomen en cuenta y rechazamos [sanitizar]”, gritó un hombre entre la multitud frente a la delegación municipal.

“¡Es nuestro pueblo y hay que defenderlo, aquí hay un video que dice que esto es malo!”, dijo una mujer que mostraba su teléfono celular.

Las autoridades se comprometieron a no realizar trabajos de sanitización, bajo el compromiso de los pobladores de mantener limpias sus calles y el frente de sus casas, así como de no abrir negocios y comercios no esenciales.