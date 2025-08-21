Policías realizan trabajos para retirar un árbol que cayó sobre avenida Insurgentes sur y bloquean varios carriles de la vialidad, en la Alcaldía Tlalpan.

El árbol de unos 10 metros de altura venció en el cruce de la calle Villa Olímpica, en la colonia del mismo nombre.

Debido a los trabajos, policías de la Subsecretaría de Control y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan tareas de vialidad en la zona.