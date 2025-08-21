Más Información
Policías realizan trabajos para retirar un árbol que cayó sobre avenida Insurgentes sur y bloquean varios carriles de la vialidad, en la Alcaldía Tlalpan.
El árbol de unos 10 metros de altura venció en el cruce de la calle Villa Olímpica, en la colonia del mismo nombre.
Debido a los trabajos, policías de la Subsecretaría de Control y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan tareas de vialidad en la zona.
También se vio afectado uno de los carriles de la Línea 1 del Metrobús, sin embargo los uniformados apoyan para agilizar el paso. Estas acciones forman del operativo Tlaloque 2025. Además, en la alcaldía Álvaro Obregón, se mantiene la vigilancia en la presa Becerra, en la colonia La Cañada segunda sección, debido al aumento del nivel del agua. Policías se mantienen en la zona y apoyan en la agilización de la vialidad.
También se vio afectado uno de los carriles de la Línea 1 del Metrobús, sin embargo los uniformados apoyan para agilizar el paso.
Estas acciones forman del operativo Tlaloque 2025.
Además, en la alcaldía Álvaro Obregón, se mantiene la vigilancia en la presa Becerra, en la colonia La Cañada segunda sección, debido al aumento del nivel del agua.
Policías se mantienen en la zona y apoyan en la agilización de la vialidad.
