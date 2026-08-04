Un hombre de aproximadamente 28 años resultó herido tras ser atacado con un arma blanca la mañana de este lunes en las inmediaciones del mercado de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió sobre la calle Libertad, casi esquina con Jesús Carranza, y un hombre en situación vulnerable atacó a un transeúnte que caminaba entre los puestos semifijos.

Tras recibir el reporte de una persona lesionada, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y localizaron a la víctima con múltiples heridas provocadas por un objeto punzocortante, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General Rubén Leñero, donde recibe atención especializada.

De acuerdo con información recabada en el sitio, el presunto agresor huyó inmediatamente después del ataque.

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