Aprueban nueva ley de Publicidad Exterior, enviada por Claudia Sheinbaum al Congreso

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la nueva Ley de Publicidad Exterior, enviada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con 48 votos a favor y nueve abstenciones.

Este dictamen da un plazo de un año para retirar anuncios espectaculares en azoteas, ya sean regulares o irregulares.

¿Cómo funciona la nueva Ley de Publicidad Exterior?

Este retiro deberá realizarse de la siguiente manera: durante el primer semestre se deberán retirar por lo menos el 20% de los anuncios, en el tercer trimestre otro 40% y en el último trimestre, el resto de los espectaculares.

Estimaciones de distintas organizaciones señalan que en la capital del país hay cuatro mil estructuras irregulares y otro número similar son los que tiene permiso.

Asimismo, este dictamen propone la creación de un Registro de Publicistas ante la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi), únicamente las personas que estén inscritas allí podrán tramitar licencias, autorizaciones, PATR y permisos.

Para solicitar la inclusión en el registro, que deberá ser actualizado cada tres meses, las personas interesadas deberán presentar ante la Seduvi los documentos con los que se acredite su interés y, en su caso, la personalidad de quien promueva, además de su domicilio legal para oír y recibir notificaciones.

De igual forma, la nueva ley estipula que se prohíbe la instalación de aquellos medios publicitarios cuyos contenidos atenten contra la dignidad de las personas, vulneren los derechos humanos y aquellos que difundan mensajes sexistas, lenguaje misógino o inciten a cualquier tipo de violencia.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Víctor Hugo Lobo, sostuvo que con esta nueva ley se va a transitar hacia una nueva política de publicidad exterior en beneficio de las y los ciudadanos.

“Por cuanto hace a la tramitología, establece de forma clara y sistemática los trámites y procedimientos, los cuales, además, se digitalizarán para garantizar su eficacia y eficiencia. También, delimita expresamente las competencias y facultades de las autoridades que intervienen en el procedimiento. Tendremos, sobre todo, difusión y transparencia a través de una plataforma de publicistas autorizados, la cual deberá actualizarse cada tres meses”, subrayó.

En este sentido, la diputada Gabriela Salido sostuvo que este dictamen mantiene los viejos vicios de la Ley de Publicidad actual; asimismo, criticó la prisa por aprobar esta iniciativa.

“El reordenamiento de la ciudad, no puede ser el argumento, porque para eso son necesarias dos cosas que hoy ya no tiene esta administración: voluntad política y tiempo… ya se hizo costumbre, al 10 para la hora mandar su agenda y corretear para que salga; y lo digo así pues parece que contó los 10 días mínimos para recibir observaciones ciudadanas, y los plazos de publicidad del dictamen, para que ningún otro dato o argumento que no viniera del propio gobierno, se pudiera aportar”, comentó la legisladora.

Este dictamen fue enviado a la jefatura de Gobierno para su aprobación en la Gaceta Oficial.



