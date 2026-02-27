La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este viernes 27 de febrero se tiene prevista una marcha a las 11 horas del Frente Antigentrificacion de la Ciudad de México, saldrán de la estación del Metro Chilpancingo rumbo a la Secretaría de Turismo, en la colonia Hipódromo. Exigirán que las autoridades otorguen una declaratoria en contra de la "turistificación" en la Ciudad de México por el Mundial de Fútbol.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se manifestará a las 10 horas en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la colonia Nápoles. Exigen una reforma fiscal progresiva que grave el capital y las ganancias de monopolios extranjeros.

Músicos y Artistas por Palestina se concentrarán a las 16 horas afuera de la nueva Embajada de los Estados Unidos, en la colonia Irrigación. Exigen la libertad del expresidente y de la primera dama de Venezuela.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirán a las 17 horas en las instalaciones del Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la colonia Centro. Asistirán a la audiencia por la revisión salarial y violación al contrato colectivo de trabajo.

El Clan Mariposas Negras protestará a las 17:30 horas en la Cineteca Nacional, en la colonia Xoco. Exigen que se deje de vulnerar a la comunidad por partidos políticos e intereses personales.

El Movimiento Regeneración Sindical se reunirá a lo largo del día frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la colonia General Anaya. Colocarán mesas de recolección de firmas para la remoción de cargos del Comité Central y Comisiones Autónomas.

El Colectivo Plataforma 420 se manifestará a las 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento político-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se concentrará a las 16 horas en un restaurante de la colonia San Lucas. Discutirán la coyuntura política de la situación en Gaza y definirán las próximas acciones a seguir en solidaridad con el pueblo palestino y contra el imperialismo.

