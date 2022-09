AMLO: “No habrá dedazos para la Jefatura de Gobierno”

Al manifestar que “no hay tapados ni dedazos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ve como posibles candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); a Martí Batres, secretario de Gobierno capitalino; así como al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que será mediante encuestas que se definirá al candidato o candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la capital.

“No, pues ya, ya no hay tapados, y ya tú [reportera] acabas de mencionar a cuatro. Sí, y deben de haber más”. “¿Cómo cuáles?”, se le preguntó.

“Pues yo ahora no podría decir, pero en unos días más, que yo lo piense. Hay muchísimos, o sea, y todos tienen derecho, y además ya no hay tapados, y se van a inscribir, es algo muy importante, porque van a inscribirse, y el congreso o el consejo, en este caso de Morena, aunque lo podrían hacer todos los partidos, decide que son 10 o 20, o 30, los que se inscriban, o menos, cinco, y estos compañeros, compañeras, ciudadanas, ciudadanos, van a encuestas para ver quién es quién con la gente, porque es el pueblo el que manda y de esa manera se va a decidir”, respondió.

El Mandatario federal aseguró que la secretaria Rosa Icela Rodríguez no le ha manifestado el querer aspirar a la candidatura de Morena para la Ciudad de México, pero afirmó que es libre “y tiene también posibilidad, como todos. Lo que va a dejarse de manifiesto es que no hay tapado, y dos, no hay dedazo, que va a elegir el pueblo y el gobierno no se va a meter en apoyar a ningún candidato, ni a ningún partido, es una etapa nueva”, contestó.