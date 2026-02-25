La alcaldía Magdalena Contreras abrirá cuatro nuevos gimnasios de box que, junto con otros dos ya existentes, formarán parte del programa Boxeando por la Paz, una iniciativa que busca fomentar el deporte.

En conferencia, el alcalde Fernando Mercado Guaida informó que los nuevos espacios estarán ubicados en el Centro Deportivo Oasis, el Módulo Deportivo La Magdalena, el Módulo Deportivo Tierra Unida y el Módulo Deportivo Atacaxco.

Este último contará con un horario extendido, ya que operará de 1:00 a 6:00 horas, con el objetivo de ofrecer una alternativa a jóvenes y deportistas que no cuentan con tiempo durante el día.

“Convencerlos de que ese espacio de la noche, que ese tiempo que tienen, se utilice en el gimnasio que va a estar abierto toda la noche; que los deportistas que no tienen tiempo puedan aprovecharlo”, señaló el edil.

El 16 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el programa Boxeando por la Paz, que tiene el objetivo de mantener el espíritu deportivo, promover estilos de vida saludables y generar entornos seguros para niñas, niños y jóvenes.

Los espacios estarán complementados con un modelo desarrollado por la demarcación en colaboración con el Consejo Mundial de Boxeo, que trabajará en el diseño de los gimnasios, los modelos de entrenamiento y la organización de eventos.

“Va a haber distintas modalidades y, principalmente, el centro de trabajo es el gimnasio donde se van a dar clases”, explicó Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo

El alcalde Fernando Mercado adelantó que se planea implementar un gimnasio itinerante que recorrerá todas las colonias de la demarcación, con el fin de hacer el deporte accesible para todos los habitantes.