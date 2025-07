Los Reyes-La Paz, Méx.—“Aquí esta zona es un foco rojo por todo, por inseguridad, por falta de seguridad, por basura, por inundaciones, por tráfico y hasta por baches”, dijo uno de los comerciantes que se instala sobre el bajopuente de la carretera México-Texcoco, la que se conecta con la calzada Ignacio Zaragoza y viceversa, en esta área.

Justo es el límite del municipio de Los Reyes La Paz con la alcaldía de Iztapalapa, o la puerta de entrada del Estado de México desde la Ciudad de México o viceversa.

Es una área muy concurrida todo el día porque está en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Santa Marta, donde los usuarios entran o salen de la Línea A del Metro, Línea 2 del Cablebús, Trolebús Santa Marta-Chalco y de otras rutas de transporte público de la zona oriente.

“Por estar en el límite de dos entidades nadie hace caso de resolver los problemas que se presentan desde hace mucho tiempo en esta zona, se echan la bolita de un lado a otro ‘que no nos toca a nosotros, que les toca a los de allá’, dicen las autoridades, pero el tema es para los que lo padecemos todo el tiempo”, comenta resignado otro de los vendedores de esa área de la metrópoli.

“Está muy gacho en toda esta zona, cada que llueve se inunda todo, muchos carros se quedan atorados, hasta los microbuses se quedan atrapados entre el agua porque piensan que pueden pasar y no pasan, yo cuando veo que está inundado me tengo que dar la vuelta y me subo por el puente para salir del otro lado”, contó uno de los conductores de transporte público que ofrece el servicio de las estaciones del Metro Santa Marta a Portales.

La alcaldesa morenista de Los Reyes-La Paz, Martha Guerrero, ya planteó a las autoridades capitalinas y mexiquenses la urgencia de resolver la problemática que se presenta en esa área que es límite entre ambas entidades. Además se espera que esas obras sean incluidas en el Plan Integral de la Zona Oriente.