Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

García Harfuch informa que escoltas de Carlos Manzo volverán a declarar; investigan por qué abatieron al sicario

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

La Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México registran este martes 11 de noviembre distintos puntos con carga vehicular, cierres y afectaciones viales. Para mantenerte informado, EL UNIVERSAL comparte el minuto a minuto de la alerta vial CDMX, con el objetivo de que llegues a tiempo a tu destino.

Metrópoli 10:04 AM

Retaguardia de manifestación avanza sobre avenida Juárez y Balderas próximos a liberar Paseo de la Reforma.
Son de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.

Metrópoli 10:02 AM

Se registra bloqueo en el cruce de Eje 7 sur Municipio Libre y avenida Cuauhtémoc en la alcaldía Benito Juárez.

Metrópoli 10:01 AM

Avanza manifestación sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma y avenida Juárez, afectado el servicio del Metrobús lineal 7 dirección Norte.

