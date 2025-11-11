Más Información
Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses
García Harfuch informa que escoltas de Carlos Manzo volverán a declarar; investigan por qué abatieron al sicario
Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida
La Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México registran este martes 11 de noviembre distintos puntos con carga vehicular, cierres y afectaciones viales. Para mantenerte informado, EL UNIVERSAL comparte el minuto a minuto de la alerta vial CDMX, con el objetivo de que llegues a tiempo a tu destino.
Metrópoli 10:04 AM
Retaguardia de manifestación avanza sobre avenida Juárez y Balderas próximos a liberar Paseo de la Reforma.
Son de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.
Metrópoli 10:02 AM
Se registra bloqueo en el cruce de Eje 7 sur Municipio Libre y avenida Cuauhtémoc en la alcaldía Benito Juárez.
Metrópoli 10:01 AM
Avanza manifestación sobre carriles centrales de Paseo de la Reforma y avenida Juárez, afectado el servicio del Metrobús lineal 7 dirección Norte.
