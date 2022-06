Las alcaldías no son autoridades sanitarias competentes para suspender actividades o reinstalar el uso de cubrebocas en lugares abiertos, consideró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre el anuncio de la alcaldía Cuauhtémoc de posponer concentraciones y actividades públicas por el aumento de casos de coronavirus, la mandataria capitalina recordó que esta atribución recae únicamente en las autoridades sanitarias.

“Las alcaldías no son autoridades sanitarias. En la Ciudad de México la autoridad sanitaria, pues está establecida por un Comité que coordina la Secretaría de Salud, del gobierno de la Ciudad de México, entonces, hasta ahora, no ha habido ninguna orientación de este tipo (suspender actividades). Es importante cuidarnos, seguirnos cuidando, pero, hasta ahora, el Comité de Salud de la Ciudad de México no ha establecido ninguna acción adicional que no sea las que ya se han dicho”, sostuvo.



En este sentido, recordó que los papás ya pueden inscribir a sus hijos de 5 años en adelante para recibir la vacuna contra este virus en https://mivacuna.salud.gob.mx/, y que muy pronto se informará dónde y cuándo se hará esta inoculación.

Cabe recordar, que la Alcaldía Cuauhtémoc, después de una valoración ante el aumento importante en casos de Covid-19, determinó evitar, durante esta semana, concentraciones.

Por tal motivo se tomó la decisión de posponer la carrera “A la Meta con Papá K5” que tendría verificativo este domingo 19 de junio.

Además, la alcaldesa Sandra Cuevas giró instrucciones para reinstalar los protocolos sanitarios tanto en las oficinas de la alcaldía, así como en deportivos y casas de cultura con los que cuenta esta administración.

Asimismo, se entregarán cubrebocas en mercados públicos, en parques, plazas y jardines a fin de evitar un mayor crecimiento de contagios. Además, se pospondrán las reuniones vecinales así como otros eventos que se estaban llevando a cabo.



