Alcaldía Tlalpan solicita información a Sacmex sobre obra hidráulica en La Joya

La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, dijo este jueves que la obra hidráulica que se lleva a cabo en la colonia La Joya no es realizada por la demarcación sino por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) por lo que solicitó la información del proyecto actualizada mientras tanto debe quedar suspendida.

"La alcaldía quisiera acompañar el proyecto de Sacmex si y sólo si se tiene la certeza y transparencia de que la información sea ampliada y compartida para los vecinos, y que siempre y cuando no perjudique a los vecinos", indicó tras recorrer las obra la obra para supervisar la situación.

Añadió que es una obra millonaria, no mencionó el momento, pero que la alcaldía no tendría facultades ni presupuesto para realizar dicha obra entre calzada de Tlalpan y Tezoquipa.

"Yo no digo que sea falso lo que han informado los vecinos (sobre el proyecto Estadio Azteca), pero no sé si las autoridades lo tengan que actualizar o no porque en un documento se habla que en Tlalpan está garantizado el agua en 90% tanta porción, pero más de la mitad de la demarcación la abastecemos con pipas".

En ese sentido, dijo que es posible que se lleve a cabo una consulta para que se lleve a cabo el proyecto de Sacmex, pero que se deberá respetar el resultado.

Tras la protesta de vecinos en la colonia La Joya, alcaldía Tlalpan, contra una obra hidráulica presuntamente para beneficiar al proyecto Estadio Azteca, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que no son parte de las obras del Estadio Azteca y que la obra es para beneficiar a los habitantes de la zona.

