Alcaldes de Morena arrancan Gran Bachetón

Con el arranque del programa El Gran Bachetón, los alcaldes y alcaldesas de Morena en la Ciudad de México anunciaron que se reunirán cada semana para realizar acciones en conjunto, como la creación de senderos seguros, al tiempo que criticaron a la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNA-CDMX), ya que se han quejado y no se han puesto a trabajar.

En la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el edil de esa demarcación, Francisco Chíguil Figueroa, explicó que los ediles de Morena, o el grupo de alcaldes de la Cuarta Transformación (nombre que ellos se pusieron), trabajarán con cercanía a la gente y dando resultados, y no con conferencias de prensa, tal como lo hace cada lunes la UNA-CDMX, integrada por los alcaldes de la alianza del PAN, PRI y PRD.

Por ello, Chíguil Figueroa; Armando Quintero, alcalde de Iztacalco; Clara Brugada, edil de Iztapalapa; Judith Vanegas Tapia, de Milpa Alta; Berenice Hernández, de Tláhuac; Evelyn Parra, de Venustiano Carranza, y José Carlos Acosta, de Xochimilco, se reunirán cada miércoles para la inauguración de obras, eventos culturales, deportivos, ordenamiento territorial, etcétera.

“Vamos a ser los número uno. Nos pondremos a trabajar y daremos acciones. Tenemos los recursos y lo haremos juntos. Somos los alcaldes de la Cuarta Transformación, 4T, respaldamos el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum”, aseguró Chíguil.

El alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, aseguró que ellos no perderán el tiempo en acusaciones o solicitar la ampliación para no ejercer los recursos del Presupuesto Participativo 2020-2021, ya que hay necesidades que se deben cubrir a favor de la ciudadanía, por lo que los siete alcaldes no tendrán subejercicios.

“No estamos inmersos en escándalos, no usamos camionetas lujosas con placas sobrepuestas con propiedad de quién sabe quién; somos alcaldes al servicio del pueblo, servir al pueblo es nuestro lema fundamental. Venimos a refrendar desde Gustavo A. Madero que no vamos a fallar ni por ignorancia ni por frivolidades de ningún tipo”.

Al respecto, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dijo que los integrantes de la UNA-CDMX deben dejarse de quejar tanto, que se pongan a trabajar: “La ciudadanía te aguanta un tiempo, después de que vean que no trabajas, va a cambiar su situación”.

Añadió que es falso que tengan algún trato preferencial desde la oficina de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, e hizo un llamado a los alcaldes a no causar una división.

Llamó a que también se dejen de quejar del presupuesto, puesto que, dijo, se les dejó lo suficientemente para que lo inviertan en la ciudadanía.

Baches

Con el objetivo de tapar cerca de 30 mil baches de las siete alcaldías, los ediles dieron inicio al programa Bachetón, que tendrá una duración de octubre a diciembre de este año y en el cual cada administración utilizará sus propios recursos.

De acuerdo con sus datos, en Iztapalapa se estima tapar cerca de 18 mil baches y en Gustavo A. Madero serán más de 15 mil.