La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, dijo que no hay condiciones para que las personas acudan a visitar, tomarse fotos, pisar la tierra de la Glorieta del Ahuehuete, para no afectar el proceso de adaptación en el que se encuentra.

En las inmediaciones de la Glorieta, luego de realizar una revisión al lado de especialistas, la titular de la Sedema, comentó que “conviene no acercarse por el momento en esto primeros meses a la zona donde están las raíces del árbol, para que el suelo no se apisone, no se compacte y el agua pueda penetrar bien”.

Aseguró que esto también permitirá que la tierra no tape la respiración de las raíces y evitar que en los zapatos, los capitalinos no lleven algún patógeno o contaminante que pueda afectar la vida del ahuehuete.

“Permitamos que el ahuehuete se adapte en estos meses, llegue, bien a la ciudad, se sienta bien recibido y por lo tanto no nos acerquemos demasiado a él y en poco meses vamos a tener la posibilidad de acercarnos muchísimo más, ya que esté fuerte, que su raíz se haya extendido”, dijo.

Cercarán ahuehuete

Aseguró que el proceso de adaptación del árbol será de tres meses, por lo que será cercado en la zona central, en un diámetro de 6 metros, para protegerlo. Colocarán letreros, habrá personal para que explique a la gente que no debe acercarse.

Esto será en tanto se realizan los trabajos en la Glorieta, se termine el sistema de riego propio y se coloque el jardín que lo acompañará. Asimismo, estará lista la zona de banqueta por donde los capitalinos podrán caminar.

La Secretaría de Medio Ambiente detectó además una convocatoria en redes sociales para ir a arrojar diferentes compostas que ayuden presuntamente al ahuehuete por lo que reiteraron que “no hay preocupación, está en un proceso de adaptación, sí hay que tener cuidado, no acercarse, digamos, no, es una condición todavía de un árbol plenamente establecido”.



