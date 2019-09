Agua subió hasta 80 cm de altura en Ecatepec

[email protected]

Ecatepec, Méx.— Los Bringas, los Márquez, los Bermúdez y decenas de familias de varias colonias de Ecatepec no durmieron tratando de sacar las aguas negras que se les metieron a sus domicilios desde la noche del martes.

Una tromba, falta de mantenimiento a los cárcamos y basura en las calles fueron las causas que ocasionaron la inundación en por lo menos 30 colonias del municipio más poblado del país.

Después del mediodía, en la casa de Isabel Bautista, localizada en la colonia San Agustín, Tercera Sección, el agua estaba en todos los rincones. Su familia no concilió el sueño porque debía llenar cubetas y sacarlas a la calle, que de poco sirvió porque la red de drenaje estaba saturada y sólo se acumulaba en esa zona densamente poblada de Ecatepec.

Por la mañana llegaron a ayudarla elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes con sus brazaletes del Plan DNIII llenaban cubetas del líquido que aún estaba esparcido por los cuartos de su morada.

En la papelería de Sofia Granados, que está ubicada en la calle San Felipe, esquina con Sur 88, la fotocopiadora quedó bajó el agua, así como muchos otros productos escolares que se le echaron a perder con la inundación.

“No sabemos si la copiadora sirve, no la hemos prendido, si ya no funciona habré perdido más de 55 mil pesos, que fue lo que me costó, mas todo lo que tenía adentro que también se me mojó. No sabemos si nos ayudarán las autoridades”, se quejó.

Funcionarios acuden a la zona. Un ejército de funcionarios municipales, estatales y federales arribó a esta área de Ecatepec para ofrecer auxilio a los damnificados. Llevaron camiones vactor y bombas para extraer el agua que se concentró tanto en calles como en viviendas. En algunos puntos, contaron los residentes, el nivel del agua subió hasta 80 centímetros.

El alcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis, estuvo en la zona de San Agustín y ahí responsabilizó a las anteriores administraciones de no invertir recursos para darle mantenimiento a los cárcamos y en general a toda la infraestructura hidráulica, que tiene varias décadas en operación y que es insuficiente para desalojar toda el agua que se concentra cuando llueve como la noche del martes en el municipio.

El gobierno del Estado de México informó que personal de la Comisión del Agua mexiquense limpió y desinfectó en 338 viviendas de cinco colonias: Primera Secciónde Alborada de Aragón, Rinconada de Aragón, Granjas Valle de Guadalupe, Arboledas de Aragón y Valle de Aragón, Tercera Sección.

Las autoridades locales dieron a conocer que, de acuerdo con el censo realizado, 950 viviendas resultaron afectadas por la tromba.

De las 30 colonias donde se presentaron las anegaciones, en 20 de ellas se había desalojado por completo el agua y se esperaba que en el transcurso de ayer se hiciera en las otras comunidades.

La Comisión del Agua del Estado de México precisó que la lluvia del martes tuvo un registro de 54 milímetros por segundo en los límites de Ecatepec y la alcaldía capitalina Gustavo A. Madero.

La operación en el Hospital General José María Morelos, que está ubicado por la zona de San Agustín, donde se anegaron algunas de sus áreas, se normalizó luego de que se efectuaron las labores de sanitización.