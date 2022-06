Agresor de Yrma Lydya, en prisión

Un juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa a Jesús Hernández Alcocer, imputado en el feminicidio de la cantante Yrma Lydya Gamboa Jiménez, asesinada dentro del restaurante Suntory, en la colonia Del Valle.

También quedó en prisión el guardaespaldas de Hernández Alcocer, Benjamín, quien a decir de las primeras investigaciones fue quien intentó ayudarlo a escapar y ocultar el arma homicida.

Durante la audiencia celebrada ayer, el sospechoso pidió al juzgador seguir el proceso penal en su casa debido a su edad (79 años) y una serie de enfermedades crónico-degenerativas que padece; pero la solicitud fue rechazada por el juez.

De igual manera, se dio a conocer que como parte de su defensa el abogado argumentó que él no fue el responsable del feminicidio de su esposa.

Detalló que los agresores fueron “personas extrañas” que pretendían extorsionar a la joven de 23 años; en contraparte, el Ministerio Público (MP) pidió la prisión para el sospechoso, al señalar que cuenta con los recursos económicos para poder evadir la acción de la justicia.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control calificó de legal la detención; no obstante, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se determinó la medida cautelar en el Reclusorio Norte, mientras se lleva a cabo una audiencia complementaria fijada para el próximo jueves.

Consta en el expediente del caso que los imputados fueron aprehendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de recibir una alerta de que en el restaurante Suntory se habían registrado detonaciones de arma de fuego y una mujer resultó muerta.

En la audiencia que seguirá el próximo jueves se espera las otras pruebas periciales para imputar a Hernández Alcocer como el actor que accionó el arma de fuego con la que presuntamente asesinó de tres disparo a Yrma Lydya.

El feminicidio de Yrma Lydy es una muestra de que en este país no se ha avanzado nada en el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres, dijo la experta Rosana Vela, criminóloga por el COLEF, por lo que exigió castigos ejemplares y no sólo punitivos: “Estamos hablando de un abogado que estuvo en la esfera del poder y en esa posición no fue problema asesinar a una mujer”.