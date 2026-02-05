El homicidio de Javier Álvarez Saldaña, exjefe del grupo táctico y agrupamiento especial Fuerza de Tarea Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se habría cometido mediante un ataque directo en el que el agresor usó un disfraz para acercarse a la víctima sin levantar sospechas entre vecinos de la zona, de acuerdo con las primeras líneas de investigación.

Información preliminar señala que el atacante presuntamente se hizo pasar por estudiante, al vestir ropa casual y llevar una mochila, lo que le permitió permanecer en el lugar y acercarse antes de accionar un arma de fuego a corta distancia. Tras realizar las detonaciones, el sujeto huyó.

Los hechos se registraron la tarde del 31 de enero de 2026, cuando Álvarez Saldaña se encontraba en las inmediaciones de su domicilio, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa. Testigos indicaron que la víctima estaba acompañada de otras personas cuando lo sorprendió el agresor.