Aficionados a la fiesta taurina recaban firmas

Los aficionados a la fiesta taurina este año no verán el inicio de la Temporada Grande, tampoco festejarán el aniversario de la Plaza de Toros. Este domingo toda esa tradición se quedará en los baúles, se guardarán las botas con licor, no se corearán más “olés”, ya no saldrán hambrientos al Villamelón.

Este sábado acudieron a firmar a la Plaza de Toros para que la tauromaquia en la Ciudad permanezca, pues para algunos es herencia de sus padres.

“Mi mamá me trajo por primera vez a una corrida de toros a los cinco años. Los que conocemos de eso sabemos que va más allá que sólo ver morir a un toro”, dijo Aarón Arango.

Él acudió como otros aficionados para depositar su firma en las mesas instaladas en la plaza, pues ven en la prohibición un acto que violenta sus derechos.

“Estamos ante algo aberrante, el hecho de que te prohiban acudir a un espectáculo que es legal, simplemente por afectar la conciencia, las creencias de aquellos que simplemente no les gustan los toros, si a ellos no les gustan, hombre, que no vengan a la Plaza de Toros”, expresó el señor Arturo Manríquez.

Recuerda las hazañas que ha visto en este recinto histórico fundado en 1946. Las despedidas del hoy Manolo Martínez, entre otras.

Sin embargo, Arturo dice que la afición nueva es complicada, pues tienen un “bombardeo” en donde se trata de ver a los animales como si fueran personas.

“Es difícil que ellos [hijos] entiendan que no es papá, no es mamá, no, es un toro, es decir, no tienen que establecer los mismos parámetros morales”, expresó.

En la plaza acomodaron mesas, hasta donde acudían las personas, quienes dejaban estacionados sus vehículos e ingresaban rápido para la participación ciudadana.

Hugo Román, con 50 años y 30 como aficionado a la tauromaquia, pidió respeto, pues es el mismo que ellos dan a los que no quieren estos eventos. “No nos metemos con nadie… entrar y escuchar un olé es mágico”.

Esta semana, la Plaza de Toros emitió una convocatoria para recabar firmas a favor de que se mantenga la tauromaquia en la Ciudad.

En los próximos días el Congreso local deberá discutir la prohibición de las corridas de toros, luego de que la Asociación Resistencia Defensa Animal Colectivo por un México sin Violencia de Cualquier Índole, propuso modificar la ley para prohibir estos eventos.