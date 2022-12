Acusan panistas “persecución política” luego de orden de detención contra Cristian Von Roehrich

Integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) realizaron una conferencia de prensa afuera de la Fiscalía Capitalina para denunciar una especie de “persecución política” contra ellos, luego de la orden de aprehensión en contra del ex alcalde de Benito Juárez, Cristian Von Roehrich; en el mismo lugar exigieron que la dependencia investigadora les muestre las órdenes de aprehensión que tienen contra ellos.



“Nos están persiguiendo a todos, prefieren perseguirnos a nosotros y no a los delincuentes, son especialistas en fabricar delitos, a Cristian nunca le notificaron de nada, a nosotros no nos ha dicho nada pero dicen que tienen investigaciones contra nosotros y eso no lo vamos a permitir”, expuso Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez.

El evento estuvo encabezado por alcaldes de oposición y otros de la alianza, quienes también exigieron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que se dedique a trabajar, a mejorar la ciudad y deje de andar en campañas.



Sabemos que la @FiscaliaCDMX se está inventando carpetas de investigación contra los opositores. Hoy venimos a exigir que nos den esa información y que nos entreguen las carpetas que tienen armadas, para garantizar nuestro derecho a la defensa jurídica.#LaPersecuciónEsClaudia pic.twitter.com/hIHTuCutGl — Santiago Taboada (@STaboadaMx) December 12, 2022

