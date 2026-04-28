El secretario general del PVEM, Jesús Sesma, aceptó el reto que le lanzó Arturo Escobar para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2030, aunque precisó que falta mucho tiempo.

“Acepto el reto para 2030, aquí nadie se raja, aquí el Partido Verde crece y aquí el Partido Verde va a ganar… Yo no le tengo miedo a ningún reto, todavía falta mucho y hay que hacer muchas cosas previo a, pero siempre sería un anhelo para mí poder participar”, expuso.

En entrevista, comentó que durante este tiempo se preparará y recalcó que acepta el reto de competir.

Remarcó que el proceso electoral que viene es en 2027, y comentó que esta semana verá a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, para platicar sobre el tema de las alianzas, “pero lo más importante es que el partido siga caminando”.

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