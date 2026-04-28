Más Información

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

Difunden video de la detención de "El Jardinero" en Nayarit; se le observa salir de un conducto de desagüe

Difunden video de la detención de "El Jardinero" en Nayarit; se le observa salir de un conducto de desagüe

Tras detención de “El Jardinero”, Gabinete de Seguridad reporta 6 autos y 6 tiendas incendiadas; descarta bloqueos al momento

Tras detención de “El Jardinero”, Gabinete de Seguridad reporta 6 autos y 6 tiendas incendiadas; descarta bloqueos al momento

Importaciones de México a EU pagan 3.7% de arancel gracias a T-MEC; la tasa más baja, solo detrás de Canadá y Taiwán

Importaciones de México a EU pagan 3.7% de arancel gracias a T-MEC; la tasa más baja, solo detrás de Canadá y Taiwán

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El secretario general del PVEM, Jesús Sesma, aceptó el reto que le lanzó Arturo Escobar para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2030, aunque precisó que falta mucho tiempo.

“Acepto el reto para 2030, aquí nadie se raja, aquí el Partido Verde crece y aquí el Partido Verde va a ganar… Yo no le tengo miedo a ningún reto, todavía falta mucho y hay que hacer muchas cosas previo a, pero siempre sería un anhelo para mí poder participar”, expuso.

En entrevista, comentó que durante este tiempo se preparará y recalcó que acepta el reto de competir.

Remarcó que el proceso electoral que viene es en 2027, y comentó que esta semana verá a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, para platicar sobre el tema de las alianzas, “pero lo más importante es que el partido siga caminando”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]