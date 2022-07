40% de los homicidios de julio en CDMX ocurrieron por riñas de barrio, dice Batres

El secretario de gobierno, Martí Batres, informó que el 40% de las ejecuciones que han sucedido durante los primeros días de julio en la Ciudad de México, han sido en riñas de barrio.

Al participar en el programa ‘Si al desarme, Sí a la paz’, en la alcaldía Azcapotzalco, explicó que cuando ocurre una riña en las colonias, las personas, con la "cabeza caliente", se acuerdan que tiene una pistola en su casa, van por ella y la detonan en contra de otra persona, tratando de terminar así con la riña a su favor.

“Cuando se bajan los ánimos se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente para toda la vida, ¿y qué sucede? Se va a la cárcel por muchos años por un hecho que no debió haber ocurrido. Es falso que un arma en un hogar, es falso que un arma en una casa brinde seguridad a esa familia, lo que hace es generar más inseguridad, más peligro a esa familia y a sus vecinos de sus alrededores”, dijo.

En este sentido, y en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el funcionario público agradeció a la Iglesia Católica por todo su apoyo para que este programa sea un éxito.

“Nos ayuda mucho en este programa por la paz, porque no sería igual si le dijéramos a la gente ‘véngase a entregar el arma aquí a una oficina del gobierno’, no, no sería igual, aquí viene la gente y con la paz espiritual que acompaña al atrio de la iglesia, viene y anónimamente entrega un arma, eso le da una protección espiritual a la persona para entregar el arma correspondiente y ayuda a darle un ambiente de anonimato a dicha entrega”, destacó el funcionario desde el atrio de la Parroquia y Convento de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago El Menor.

Durante el acto, una persona entregó una pistola calibre nueve milímetros a cambio de nueve mil 450 pesos; mientras que otra llevó una carabina calibre siete milímetros, por la cual también se le dieron más de nueve mil pesos.



