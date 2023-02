A 3 años del feminicidio de Fátima, responsables no han obtenido sentencia, acusan familiares

A tres años del secuestro y feminicidio de la niña Fatima, familiares acusaron que no se ha obtenido sentencia en contra de Mario N y Giovana N, debido a la abogada Karla Micheel Salas, quien interpuso recurso jurídicos que han impedido el inicio del juicio oral.

Al acudir a una jornada en la Glorieta de la Mujeres que Luchan, en donde se hicieron ofrendas, pintas, y un recuento del caso, Sonia López refirió que ella ha impedido que se llegue a la etapa de juicio oral.

En entrevista refirió que un juez le negó el amparo interpuesto para que el caso de Giovana N se lleve aparte, como lo pedía Micheel Salas, quien representa legalmente a la feminicida de la menor.

En la resolución se quedó de manifiesto que el feminicidio se puedo cometer debido a la participación de la mujer, quien secuestró a la menor saliendo de su escuela.

“Lo de la división ya se resolvió, se dijo que no, no se puede dividir, es muy evidente la complicidad que hubo, eh, para que todo esto ocurriera, si no hubiera estado Giovana no se hubiera podido, si no hubiera estado Mario, no se hubiera podido, entonces el juez ya lo decidió, no se va a dividir el caso, argumentaron después, la forma en la que fueron aprehendidos, violación de derechos, cosas que generalmente se hacen”, dijo.

Comentó que únicamente esperan la fecha del juicio que a tres años no ha ocurrido.

“Es increíble que teniendo todas las pruebas, teniendo a los feminicidas en la cárcel y que teniendo a dos agresores más, no se resuelva, es insultante”, refirió.

