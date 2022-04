¿Un taquito? Ya es viernes y en Menú, querido lector, le traemos otra entrega de #ViernesdeGarnachas. Esta vez le toca a una taquería muy famosa en la Roma, se trata de Taquería Orinoco, en donde no te puedes ir sin probar su tradicional taco de trompo, entre otras sorpresas, que si eres de buen diente te gustarán.



El primer contacto con Taquería Orinoco

Sobre Avenida Insurgentes, en la Roma Norte, un llamativo letrero capta inmediatamente tu atención. Se puede leer: “Taquería Orinoco'' y debajo con letras mayúsculas “TACOS”. No hay más presentación, si eres curioso y te animas a entrar. El local te recibe con una graciosa imagen de una vaca de cabeza envuelta en una tortilla.



Luego una vitrina con chicharrón norteño atrapa tu vista y comienza abrir tu apetito. Un gigante “trompo” de color rojo muy vivo con un sombrero de piña es perfilado con la agilidad del taquero y filo del chuchillo, dispuestos a vestir a tu tortilla con copia. Para alborotar más el hambre el sonido de la parrilla remata y ya mueres por probar un taquito.



El menú es sencillo, pero consistente, no hace falta revisar tanto, se puede leer: trompo, res (gaona de res), chicharrón norteño, el equipo de Taquerías Orinoco me explica que a esos tacos se le conocen como “La Tercia”, y si es tu primera vez en el lugar se recomienda que la pidas. El truco aquí, es probar todos los tacos para cuando regreses elijas tu favorito.

Foto: Taquería Orinoco



La tercia: trompo, res, chicarrón norteño



Los tacos te llegan en charola de acero inoxidable y un complemento sorpresa. Se trata de unas aplastadas, una receta secreta de papas que puedes disfrutar con salsas y un poco de crema. Tus taquitos están humeando y ya comenzaste a salivar. Es momento de dar la primera mordida.



Si elegiste comenzar con el de trompo, nuestros amigos de Taquería Orinoco, nos explican que, esta es una receta que rescata lo mejor del trompo -una especie de pastor de Monterrey- y la receta chilanga de los tacos al pastor. Obvio tus salsitas y tu buen bonche de limones están incluidos.



El favorito de muchos es el de carne de res (gaona de res) acompañado de un mix de salsa de piquín y unas gotas de salsa verde. La sorpresa de la triada, sin duda se la lleva el taco de chicharrón que tiene una cocción especial parecida a la de las carnitas. No olvides echarle verdurita a tu taco para hacer más rica la experiencia.



Si ya se te anda atorando la comida, el equipo de Taquerías Orinoco, nos cuenta que no puedes irte sin probar el agua fresca de la casa. Un agua de jamaica con guayaba y una combinación de especias, muy refrescante. El agua está inspirada en la receta de la abuela de uno de los integrantes de Taquerías Orinoco.

Foto: Taquería Orinoco

Así son las tortillas en los tacos Orinoco



Para que tu taco sea un éxito, una buena tortilla es clave. Y en Taquerías Orinoco lo entendieron todo. Para que todas las personas estén contentas, tienen tacos con tortillas hechas a mano. Por supuesto, hay tortillas de harina igualitas a las que encuentras en Monterrey o más bien traídas desde la “Sultana del Norte''.



Además, si todavía te queda un huequito prueba la tortilla de maíz tostada o la de harina tostada con tu proteína favorita, luego nos agradeces. Para aquellos de apetito voraz están “Los especiales” unos tacos gigantes con tortillas de hasta 22 centímetros de diámetro, gratinados con queso asadero, su respectiva cebolla y cilantro y la carne de tu elección.

Foto: Taquería Orinoco



Más tacos y el postre

En Taquería Orinoco también tienen campechanas, gringas, norteñas y costras. Si te gusta el chicharrón norteño y le quieres dar una mordida hay piezas de esta corteza. Aquí hay frijolitos charros, por si estás de antojo y órdenes de cebollitas asadas. De postre hay paletas de guayaba, una oblea y el rey de la casa un buñuelo con nieve, perfecto para cerrar tu visita a esta taquería.



En Taquerías Orinoco cuentan con cuatro sucursales en la Ciudad de México, pero la sucursal de la Roma fue con la que iniciaron. Además, hay tres sucursales de Orinoco en Monterrey. Así que, si estás de paseo por la colonia Roma Norte y mueres de hambre, date una vuelta por esta taquería.

Foto: Taquería Orinoco



Taquerías Orinoco

Web: taqueriaorinoco.com

Dirección sucursal Roma: Av. Insurgentes Sur 253, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

Horario: lunes y martes de 13:00 a 23:00 horas, miércoles de 13:00 a 3:30 am; jueves de 13: 00 a 4:00 am. Viernes y sábado de 13:00 a 5:00 am. Domingo de 13: 00 a 3:30 am.

Sucursales CDMX: Roma, Polanco, Condesa y Zona Rosa

IG: @taqueriaorinoco

