Sushi en Las Vegas, una gran opción para sibaritas

Visitar Las Vegas resulta una experiencia gastronómica muy afortunada. Se trata de una urbe que ofrece cientos de opciones de entretenimiento para adultos: espectaculares shows, eventos deportivos de alto impacto, conciertos y residencias de artistas consagrados, las mejores discotecas y clubs del mundo, las pool parties más glamourosas con los Djs más reconocidos en el mundo, y, por último --pero no por ello en forma alguna menos importante--, una enorme variedad de restaurantes y bares del más alto nivel, muchos de ellos sucursales de sitios reconocidos a escala internacional por su cocina o barra. Si se quiere ver así, Las Vegas es hoy una sofisticada Disneylandia para adultos.

Parte imprescindible de esta glamourosa oferta actual son los restaurantes de alta gama, que no solo ofrecen instalaciones verdaderamente espectaculares y definitivamente instagrameables, sino que cuentan con cocinas al nivel de las mejores de grandes mecas gastronómicas como Nueva York, Hong Kong o París.

Llegó el sushi

Y luego, está el sushi. Este plato –que, aunque usted no lo crea, es de origen chino, aunque ha encontrado su expresión más depurada en Japón-- que definitivamente se ha convertido en uno de los más populares en el mundo, ha evolucionado en occidente desde su versión más “pasteurizada”: los rollos con pepino, queso crema, aguacate y otros ingredientes que inicialmente ayudaron a que los occidentales nos acostumbráramos a comer pescado crudo, hasta sus versiones más sofisticadas, las cuales, paradójicamente, son las más simples, un trocito de pescado crudo de calidad insuperable sobre arroz blanco cocido y un poquito de vinagre de arroz.

El sushi es hoy increíblemente popular, como ya comentamos, pero en Estados Unidos, la japonesa es una de las cocinas internacionales más buscadas después de la local. Por estas razones, no resulta extraño que algunos de los restaurantes más exclusivos de Las Vegas ofrezcan una variedad de sushi de muy alta calidad. Incluso, muchos de estos lugares tienen proveedores directos de Japón para su pescado y mariscos.

De tal forma que, si quieres sushi que incluso esté a la altura del de un buen restaurante de Japón, piensa que Las Vegas puede ser una excelente alternativa –mucho más cercana—para encontrarlo. Si estás planeando un viaje a esta ciudad próximamente, incluye alguna de estas dos --muy diferentes, pero igualmente exquisitas-- alternativas en tu recorrido, y si aún no lo has planeado, puede ser un excelente pretexto para hacerlo.

Wakuda

Lo primero que llama la atención de este restaurante, inaugurado apenas en junio de 2022, es su impactante decoración. La ambientación del lugar está inspirada en Shinjuku, una zona de Tokio conocida por su actividad y vida nocturna, principalmente por sus pequeños bares. Destacan un par de enormes esculturas que representan a luchadores de sumo, del artista japonés Shohei Otomo, las obras del grafitero japonés Jun Inoue y una entrada a otra área a través de un muro cubierto de luces de neón.

Pero pasando a lo primordial, la cocina, Wakuda es el primer restaurante en Estados Unidos del chef Tsetsuya Wakuda y John Kunkel, del grupo 50 Eggs Hospitality, quienes ya tienen un Wakuda en Singapur, abierto apenas un par de meses antes que el de Las Vegas. El chef Wakuda es poseedor de dos estrellas Michelin en su restaurante Waku Ghin, en el espectacular hotel Marina Bay Sands de Singapur, mientras que el muy popular Tsetsuya, en Sydney, Australia, está casi permanentemente en la lista de los 50 Mejores de S.Pellegrino.

Futomaki Roll / Foto: especial

Wakuda, ubicado en el hotel Venetian, en el Strip, ofrece sushi, nigiri, sashimi, yakimono y más. El salmón ora king, el cangrejo de caparazón blando y el toro, son dos delicias que hay que probar, así como el carpaccio de kanpachi que te transportará al cielo. Este restaurante ofrece una gran experiencia omakase. En una habitación especial para ocho personas, el comensal se sienta frente al chef, y éste, basado en su intuición y las reacciones, va preparando platos al momento, hasta completar entre 10 y 15 tiempos. Esta experiencia tiene un costo de 500 dólares.



Área lounge / Foto: especial

También puedes disfrutar aquí de izakaya, la versión japonesa de las tapas españolas: pequeños pero deliciosos bocados para acompañar a tus drinks.

Wakuda ofrece también una gran mixología –muchos de sus cocteles incluyen ingredientes japoneses-- y una impresionante variedad de casi 100 sakes, muchos de los cuales solo se pueden encontrar en este restaurante. Sin duda una experiencia única y muy gourmet.

Catch

Uno de los sitios favoritos de los famosos --es muy probable que te topes con alguna celebridad ahí--, Catch no es, como tal, un restaurante japonés, sin embargo, ofrece algunas de las opciones de sushi más atractivas al paladar en Las Vegas. Tal vez porque precisamente no se trata de un lugar tradicional como Wakuda, se permite ser más creativo e incluir ingredientes que tal vez no parecerían los más obvios en el sushi pero que ofrecen espectaculares resultados.

Un buen ejemplo es el Truffle Sashimi, un delicioso sashimi de atún y hamachi acompañado con un poco de caviar y mayonesa de trufa que le da un gusto muy diferente y delicioso. Otros rollos tienen mantequilla de ponzu o peras y vinagre balsámico. También está su popular Catch Roll, un rollo de cangrejo, salmón y miso con miel, o la Ensalada Arcoiris de Sashimi (Rainbow Sashimi Salad) que combina sashimi de atún aleta azul, salmón escocés, cola amarilla, hojas verdes baby, jengibre y aguacate con una vinagreta de ajonjolí.

Además de estas exquisiteces, puedes encontrar nigiris tradicionales de o-toro (la parte más grasa del atún), salmón, anguila, uni y más. Otros platos de inspiración japonesa, aunque no necesariamente sushi, son los Crunchy Rice Cakes, pastelitos de arroz fritos con tártara de atún; el Rollo de vegetales con hongos, nueces de la India y mayonesa picante y el Wagyu Miyazaki, uno de los platos insignia de Catch: wagyu cocinado en la mesa sobre piedra caliente acompañado con yuzu, ajonjolí, aceite de ajo y sal maldón

Un dato que nada tiene que ver con el sushi, es que Catch es también conocido por sus deliciosos platos dulces de desayuno (que se sirven todo el día), como la Torre de waffles, con helado y los Cinnamon Roll Pancakes, hot cakes de canela que te harán querer regresar a este lugar cada vez que vayas a Las Vegas.

Otro enorme atractivo de Catch es su ambiente y decoración, la entrada es súper fotografiable y querrás dedicar algunos minutos a tomarte selfies en algunos de sus “escenarios”.

Catch está ubicado en el espectacular hotel Aria, en el Strip.