Sophie Vanderbecken: la redentora del cacao

¿Quién quiere trabajar en una plantación cacaotera 40°C, una humedad altísima y mosquitos, hormigas y todo tipo de plagas? Mientras muchos rehuyen a esta labor, Sophie Vanderbecken es la primera en apuntarse para la recolección de granos de cacao. ¿Quién es Sophie y porqué tanto entusiasmo por este ingrediente?

Leer más: Receta de cuaresma: albóndigas de garbanzo

Originaria de Bélgica y con una carrera de más de una década dedicada de manera profesional a la cata de cacao — aunque el origen de su pasión por el chocolate se remonta a su infancia —, Sophie es, además, fundadora de Le Caméléon, una chocolatería ubicada en la colonia obrera de la Ciudad de México y fundadora del primer club de cata de chocolate en nuestro país: Tiempo de chocolate. A lo anterior hay que sumarle la ardua labor que ha hecho para impulsar el trabajo de productores, creativos y todo tipo de talentos que se integran en la cadena de valor del cacao.

"Mi motivación es crear comunidad y enlaces porque al final sin todos los que están alrededor no somos nada".

-Sophie Vanderbecken chocolatera y empresaria

“El cacao no hace distinciones. Obtenerlo es un trabajo duro pero, además, requiere mucha pasión y entrega. Si hablamos del papel de las mujeres en este proceso puedo decir que hay relativamente pocas productoras porque ciertamente se requiere mucha fuerza para cargar costales y bajarlos de un cerro, pero las mujeres nos las arreglamos con eso y más. Entre hombres y mujeres no debería haber competencia. En el trabajo el objetivo es enaltecer lo que cada uno hace y que crezca la identidad individual”, comparte la también crítica quien lleva la sororidad a un nivel más allá al no dotar al términos de un discurso de género. Lo de Sophie es democratizar e incluir en todos los sentidos.

Sophie ha participado como juez y catadora en el Concurso de Esculturas de Chocolate de la Universidad Londres, en los International Chocolate Awards, en los concursos de la Mujer Cacaotera y Cacao de Oro de FEDECACAO y en la Coupe du ¿Quién quiere trabajar en una plantación con 40 grados de temperatura, una humedad altísima y mosquitos, hormigas y todo tipo de plagas? Mientras muchos rehuyen a esta labor, Sophie Vanderbecken es la primera en apuntarse para la recolección de granos de cacao. ¿Quién es Sophie y porqué tanto entusiasmo por este ingrediente?

Originaria de Bélgica y con una carrera de más de una década dedicada de manera profesional a la cata de cacao — aunque el origen de su pasión por el chocolate se remonta a su infancia —, Sophie es, además, fundadora de Le Caméléon, una chocolatería ubicada en la colonia obrera de la Ciudad de México y fundadora del primer club de cata de chocolate en nuestro país: Tiempo de chocolate. A lo anterior hay que sumarle la ardua labor que ha hecho para impulsar el trabajo de productores, creativos y todo tipo de talentos que se integran en la cadena de valor del cacao.

Leer más: Quítate el calor preparando esta receta de ceviche

“El cacao no hace distinciones. Obtenerlo es un trabajo duro pero, además, requiere mucha pasión y entrega. Si hablamos del papel de las mujeres en este proceso puedo decir que hay relativamente pocas productoras porque ciertamente se requiere mucha fuerza para cargar costales y bajarlos de un cerro, pero las mujeres nos las arreglamos con eso y más. Entre hombres y mujeres no debería haber competencia. En el trabajo el objetivo es enaltecer lo que cada uno hace y que crezca la identidad individual”, comparte la también crítica quien lleva la sororidad a un nivel más allá al no dotar al términos de un discurso de género. Lo de Sophie es democratizar e incluir en todos los sentidos.

Sophie ha participado como juez y catadora en el Concurso de Esculturas de Chocolate de la Universidad Londres, en los International Chocolate Awards, en los concursos de la Mujer Cacaotera y Cacao de Oro de FEDECACAO y en la Coupe du ¿Quién quiere trabajar en una plantación con 40 grados de temperatura, una humedad altísima y mosquitos, hormigas y todo tipo de plagas? Mientras muchos rehuyen a esta labor, Sophie Vanderbecken es la primera en apuntarse para la recolección de granos de cacao. ¿Quién es Sophie y porqué tanto entusiasmo por este ingrediente?

Originaria de Bélgica y con una carrera de más de una década dedicada de manera profesional a la cata de cacao — aunque el origen de su pasión por el chocolate se remonta a su infancia —, Sophie es, además, fundadora de Le Caméléon, una chocolatería ubicada en la colonia obrera de la Ciudad de México y fundadora del primer club de cata de chocolate en nuestro país: Tiempo de chocolate. A lo anterior hay que sumarle la ardua labor que ha hecho para impulsar el trabajo de productores, creativos y todo tipo de talentos que se integran en la cadena de valor del cacao.

“El cacao no hace distinciones. Obtenerlo es un trabajo duro pero, además, requiere mucha pasión y entrega. Si hablamos del papel de las mujeres en este proceso puedo decir que hay relativamente pocas productoras porque ciertamente se requiere mucha fuerza para cargar costales y bajarlos de un cerro, pero las mujeres nos las arreglamos con eso y más. Entre hombres y mujeres no debería haber competencia. En el trabajo el objetivo es enaltecer lo que cada uno hace y que crezca la identidad individual”, comparte la también crítica quien lleva la sororidad a un nivel más allá al no dotar al términos de un discurso de género. Lo de Sophie es democratizar e incluir en todos los sentidos.

Sophie ha participado como juez y catadora en el Concurso de Esculturas de Chocolate de la Universidad Londres, en los International Chocolate Awards, en los concursos de la Mujer Cacaotera y Cacao de Oro de FEDECACAO y en la Coupe du ¿Quién quiere trabajar en una plantación con 40 grados de temperatura, una humedad altísima y mosquitos, hormigas y todo tipo de plagas? Mientras muchos rehuyen a esta labor, Sophie Vanderbecken es la primera en apuntarse para la recolección de granos de cacao. ¿Quién es Sophie y porqué tanto entusiasmo por este ingrediente?

Originaria de Bélgica y con una carrera de más de una década dedicada de manera profesional a la cata de cacao — aunque el origen de su pasión por el chocolate se remonta a su infancia —, Sophie es, además, fundadora de Le Caméléon, una chocolatería ubicada en la colonia obrera de la Ciudad de México y fundadora del primer club de cata de chocolate en nuestro país: Tiempo de chocolate. A lo anterior hay que sumarle la ardua labor que ha hecho para impulsar el trabajo de productores, creativos y todo tipo de talentos que se integran en la cadena de valor del cacao.

“El cacao no hace distinciones. Obtenerlo es un trabajo duro pero, además, requiere mucha pasión y entrega. Si hablamos del papel de las mujeres en este proceso puedo decir que hay relativamente pocas productoras porque ciertamente se requiere mucha fuerza para cargar costales y bajarlos de un cerro, pero las mujeres nos las arreglamos con eso y más. Entre hombres y mujeres no debería haber competencia. En el trabajo el objetivo es enaltecer lo que cada uno hace y que crezca la identidad individual”, comparte la también crítica quien lleva la sororidad a un nivel más allá al no dotar al términos de un discurso de género. Lo de Sophie es democratizar e incluir en todos los sentidos.

Sophie ha participado como juez y catadora en el Concurso de Esculturas de Chocolate de la Universidad Londres, en los International Chocolate Awards, en los concursos de la Mujer Cacaotera y Cacao de Oro de FEDECACAO y en la Coupe du Monde de la Pâtisserie. En 2016, Le Caméléon ganó medalla de bronce en la categoría "tabletas de chocolate blanco con sabores", en los International Chocolate Awards. Americas and Asia Pacific Competition, convirtiéndo así en la primera firma mexicana en destacar dentro del concurso.

Leer más: La mejor receta de Cuaresma de Doña Ángela de mi rancho a tu cocina

Pero a Vanderbecken no la mueven las medallas ni los reconocimientos, sino el compromiso con quienes trabajan en las plantaciones y merecen mejores oportunidades.

“Mujer, empresaria y extranjera no es una combinación que le cae bien a todos. He pasado por episodios en los que mi opinión, aún tratándose de una crítica como catadora profesional, ha querido ser acallada bajo el argumento de mi nacionalidad, como si por ser belga no pudiera distinguir del sabor fermentado de uno podrido. Me he topado con clientes que no quieren tener tratos conmigo por el mero hecho de ser mujer", comparte.

A pesar de que México es conocido como la cuna del cacao, su producción anual se ha reducido muchísimo en las últimas décadas. Debido, en parte, al poco interés que se ha puesto en el campo y a que las técnicas que se han utilizado desde el siglo pasado hoy hacen su producción muy costosa en comparación con la de otros países por lo que son muy selectos los clientes importantes de chocolate mexicano.

Para Sophie Vanderbecken, el compromiso con el consumo de chocolate mexicano rompe fronteras. En su chocolatería se producen desde originales chocolates rellenos y en barra, hasta moles y excéntricas botanas hechas a partir de este ingrediente.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters