Snacks con chocolate que no podrás creer que son saludables

Sabemos que sin importar en donde te encuentres el antojo puede aparecer en cualquier momento del día, por ello es súper importante que te prepares teniendo a la mano opciones nutritivas hechas en casa, con ingredientes naturales, que aporten energía y sabor mientras cuidan tu salud.

A decir de Pilar Muñoz, la mente detrás de The Whole Table, “preparar tus propios alimentos te da la oportunidad de explorar con nuevos sabores poniendo a prueba la creatividad, pues en la gastronomía no todo está dicho. El secreto está en fusionar ingredientes, experiencias y gustos en ese espacio perfecto que es la cocina”.

Y para muestra de ello CAFÉ, la única marca de línea blanca personalizable que permite crear diferentes ambientes a través de sus accesorios y acabados, comparte contigo las recetas de un par de snacks deliciosos y fáciles de preparar, creados de la mano de The Whole Table para ti.

Brownies de camote





Ingredientes

● 1⁄2 taza de crema de almendra a temperatura ambiente

● 1⁄2 taza de camote en cuadritos

● 1 huevo

● 1/3 de taza de cacao en polvo

● 1/3 de taza de jarabe de maple (o de agave)

● 3 cucharadas de aceite de coco

● 1 cucharadita de vainilla

● 1⁄2 cucharadita de bicarbonato

● 1⁄2 cucharadita de polvo para hornear

● 1/3 de taza de chips de chocolate (o chocolate en trozos)



Método de preparación

● Precalentar el horno a 180°C.

● Forrae las caras internas de un molde cuadrado con papel para hornear o engrasar con aceite de coco.

● En un procesador o licuadora potente combinar todos los ingredientes (menos las chispas de chocolate) hasta lograr una mezcla homogénea con una textura cremosa.

● Agregar las chispas de chocolate y mezclar un poco, con ayuda de una palita.

● Vacíar la mezcla en tu molde y hornear de 25 a 30 minutos, o hasta que la superficie luzca crujiente, pero el centro se mantenga suave.

● Retirar del horno y reposar fuera de éste, así terminará de cocinarse

● Dejar enfriar, servir y disfrutar.

Barritas de arroz inflado con chocolate

Ingredientes

● 3 tazas de arroz inflado (o puedes usar quinoa inflada)

● 1/2 taza de jarabe de maple

● 1/2 taza de crema de almendra

● 1 cucharadita de vainilla

● Sal (opcional)

● 2 barras de chocolate de preferencia con 70% o más de cacao

● 1 cucharada de ghee (o aceite de coco)



Método de preparación

● Calentar unos segundos la crema de almendra en el horno de microondas para suavizarla.

● Una vez fuera del horno, colocarla en un recipiente y mezclar con el jarabe de maple y la vainilla.

● Agregar el arroz inflado hasta que esté totalmente cubierto.

● Forrar las caras internas de un molde cuadrado o rectangular con papel encerado y verter la mezcla.

● Con la parte de atrás de una cuchara presionar muy bien para que la mezcla se compacte en el molde. Reservar.

● En otro recipiente, calientar en el microondas, por aproximadamente 1 minuto, el ghee con el chocolate hasta que éste último se derrita. Verter sobre el arroz. En este paso se puede agregar una pizca de sal sobre el chocolate para darle un mejor sabor.

● Meter el recipiente al refrigerador por mínimo una hora, o hasta que tenga consistencia firme.

● Desmoldar y con un cuchillo muy filoso cortar las barritas en las porciones deseadas.

