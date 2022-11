Sigue esta guía para hacer un huerto en casa

Es innegable que la vida en las ciudades se ha expandido hacia lo vertical y cada vez son menos frecuentes las casas enormes con grandes jardines que servían hasta para sembrar papayales. El hecho de vivir en un departamento o espacio reducido no impide que puedas entrarle al mundo del cultivo de tus hierbas y hortalizas en la comodidad de tu hogar.

Daniel Luévano y Omar García Ramírez, capacitadores de huertos urbanos que han trabajado en varios proyectos hidropónicos caseros en diferentes partes de la República Mexicana, compartieron su conocimiento para volvernos “mano verde”.

Leer más: Reinventa tu cocina con las ofertas de este Buen Fin



Foto: especial

“Crear un huerto urbano no solo tiene un beneficio individual, sino que genera cambios en la comunidad y mejora el entorno en donde vivimos. En Colombia, Argentina, España, Bélgica, Nicaragua, Bolivia, Namibia y otros países más están apostando por la agricultura urbana como una forma de mitigar los problemas de hambre y desempleo”, señalan los expertos.

El tema no se queda ahí porque, al tener un huerto, no solo cuidamos la calidad de lo que comemos, sino que beneficiamos nuestra salud física y mental. Según un estudio del International Journal of Environmental Research and Public Health de 2019, cuidar un huerto puede mejorar nuestra memoria, agudizar el sentido de responsabilidad, fortalecer la paciencia y ayudar a enfocarnos en una tarea. Es, a todas luces, una terapia ocupacional.



Manos a la obra

Para crear un huerto se requiere experimentar, hacerlo paso a paso y, aunque no lo creas, equivocarse para poder aprender de ello.

1. Encuentra el espacio ideal: identifica cómo está orientada tu casa/departamento, si hay edificios que mitiguen el viento, cuántas horas de luz directa hay en X espacio, si hay humedad. Busca que tus especieros y macetas reciban entre tres y cuatro horas de luz al día para asegurar el crecimiento.

2. Prepara el sustrato y elige tu base. El sustrato es el suelo en el que sembrarás tus semillas y es fundamental para que obtenga lo necesario para germinar y crecer. Puede ser de varios tipos (akadama, tierra de hoja con tezontle, fibra de coco, arena de río, vermiculita, etc.) o una mezcla, y es importante incluir hummus de lombriz para que tengan más nutrientes y crezcan mejor. La base puede ser de madera, cerámica o barro (el plástico no es recomendable, ya que el agua puede quedar sin salida y la planta corre el riesgo de ahogarse. El vidrio traslúcido tampoco es opción, porque la mayoría de las raíces de las plantas son fotofóbicas y siempre debe tener un desagüe.

3. Aprende sobre cultivo y germinación: seleccionar las mejores semillas lleva su tiempo. Si es la primera vez que cultivarás, busca opciones que no requieran el ojo de un experto y que crezcan rápido, como orégano, rábano, chile, albahaca, lechuga, rábano, cilantro, zanahoria

4. Reconoce cómo sobrellevar las plagas y enfermedades: las mejores herramientas para hacerles frente son la prevención y la observación de tus plantas. Si notas alguna anomalía, debes rociarlas con alguna solución posterior al regado. Dependiendo de lo que tenga podrás usar algún tipo de bioplaguicida. Aquí te dejamos unos:



Foto: Pixabay

Cochinilla algodonosa: esparce espuma de jabón con alto contenido de sosa (jabón amarillo o jabón para lavar) en hojas.

Mosca blanca: prepara una mezcla de ajo, cebolla y albahaca para ahuyentarlas.

Pulgón: atomiza toda la planta con una infusión de ajo con cebolla, menta y lavanda.

Caracoles y babosas: haz una infusión concentrada de ruda o salvia y rocía en frío.

Chinches: infusión de albahaca y romero.

Hormigas: mezcla de menta y lavanda.

Hongos y bacterias: mezcla de ajo, cebolla y ruda. Esparce en la planta y la tierra.

Receta estrella: infusión de ajo, cebolla, chile habanero, canela y ruda, colarla y usarla sobre la planta, el sobrante se puede refrigerar.

5. Comprométete con su cuidado: las plantas son seres vivos que requieren tiempo, cuidado y atención. Determina el nivel de compromiso que tendrás para atenderlo y, con base en ello, escoge las mejores opciones para sembrar.

Ahora sí, estás listo para comenzar tu vida de agricultor urbano.

Tu guía de compras

Kit de jardinería



Foto: especial

Marca: Ukoke

Precio: $1,154.00

Dónde comprar: Amazon



Variedad de semillas



Foto: especial

¿Dónde comprar? El Semillero

Dirección: Av. 5 de mayo 10-B, Col. Centro

Teléfono: 55 55101196



Pedestal para plantas



Foto: especial

Marca: Ikea

Precio: $1,499 en

¿Dónde comprar?: ikea.com



Talleres de Hábitat Sustentable



Foto: especial

¿Dónde? Casa Gallina

Dirección: Sabino 190, Col. Santa María la Ribera

Sitio web: casagallina.org.mx

Leer más: Para qué padecimientos sirve la cáscara de limón