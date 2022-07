Seis mexicanos ocupan un lugar -del 51 al 100- en la nueva lista de los 50 Best

Hoy se anunció en el sitio oficial de The World´s 50 Best la primera parte de la lista de los mejores restaurantes del mundo. Es así como México y sus cocineros ocupan un sitio dentro de los 100 a los 51 restaurantes de afamada lista inglesa dirigida por la revista The Restaurant la cual ya va en su 20a edición.

Antes de mencionar a los que ya están dentro, hay que decir que la gala en donde se darán a conocer a los mejores 50 restaurantes (del 1 al 50) será el próximo lunes 18 de julio, además de ya los bien conocidos Chefs Talks un día antes así como una cena en donde los premiados festejarán los 20 años de la lista en una gran cena dirigida por el mítico Heston Blumenthal, ¿Cuáles son tus apuestas de esos restaurantes que deben estar entre los 10 primeros lugares?

Los restaurantes mexicanos que están dentro de los 100 mejores según 50 Best

Eduardo García y Gabriela López abren el camino a México con el peldaño 89 con Máximo Bistrot. En el número 73 tenemos a Kol, con sede en Reino Unido, en donde la cabeza de la cocina es el morelense Santiago Lastra quien también fue reconocido este año como nuevo talento de los 50 Next.

Continuamos con Enrique Olvera con Cosme, ubicado en Nueva York con la posición 69, seguido por Rosetta de Elena Reygadas con el escalón número 62, Edgar Nuñez con el lugar 52 con Sud 77, para cerrar en tierra tapatía con Alcalde del chef Paco Ruano.

