Qué pasa si tomas diario agua con limón en ayunas

El limón es una de las frutas más consumidas en el país. Su versatilidad es tan grande que se puede usar para aderezar sopas, ensaladas, estar presente en platillos como el ceviche o hasta ser un helado. Pero disfrutar de este cítrico va más allá de su sabor, ya que también tiene propiedades bastante positivas para nuestra salud, sobre todo si se combina con agua y se toma en ayunas.



En la red existen decenas de artículos que le atribuyen un sinfín de propiedades al limón, muchas veces rayando en lo mágico. Si bien tiene grandes aportaciones nutrimentales, no todo lo que se dice es verdad. Por ejemplo, se habla mucho de que el agua con limón entrega múltiples beneficios. Acompáñanos a revisar algunas de las propiedades tanto reales como falsas de esta fruta.





Foto: Pixabay

Los beneficios reales del limón

México es un país limonero, tanto que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la producción de limón, según datos del Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura. Puede que hoy lo hayas consumido pero, ¿sabes lo que un vaso de agua con limón te aporta nutricionalmente?



- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, informa que el limón ayuda a producir colágeno y mejora la cicatrización, y función del sistema inmune. Aunque la mayor virtud de la fruta está en la vitamina C.



- Un alto consumo de vitamina C (y por lo tanto, de limón) previene enfermedades cardiovasculares, cataratas, formación de trombos. Además, la vitamina C del limón también posee efectos antisépticos.



- Otra de las principales aportaciones del limón es que es fuente de fibra soluble, como la pectina, que ayuda a disminuir el colesterol y controlar la glucosa en la sangre.



- También es rico en flavonoides, que tienen propiedades antiinflamatorias. Estos se pueden encontrar en su pulpa.



- Previene el estreñimiento. Según la Federación Española de Nutrición (FEN), su gran cantidad de fibra ayuda a que aumente el peso y tamaño de las heces, haciéndolas más blandas y facilitando su evacuación.







Foto: Pixabay

¿El agua de limón en ayunas sirve de algo?

Puede que hayas escuchado que el agua con limón en ayunas es un gran aliado para bajar de peso o un buen antioxidante, dado su poco contenido en calorías, propiedades mitigantes de colesterol y gran cantidad de vitamina C y potasio, pero te decimos qué sí y qué no es verdad.

No ayuda a bajar de peso

Francisco García, especialista de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), explica que no está demostrado que el jugo de limón sea adelgazante; la única verdad concluyente es que al sustituir un buen desayuno por agua con limón, se está desestabilizando la dieta ideal.



Por otro lado, Mónica Carreira, nutrióloga en Advance Medical, menciona que si bien el agua con limón ayuda a prevenir trombosis y mejora la función circulatoria, no aporta ningún beneficio en la reducción de peso.



El único fundamento médico respecto al agua de limón y la reducción de peso en ayunas está en que solo se toma agua en vez de algún otro alimento. Lo anterior obviamente hará que se baje de peso, pero solo por ingerir agua, no por el limón y, de hecho, esto podría ocasionar enfermedades alimenticias como desnutrición.



El agua de limón no previene el cáncer

El Instituto de Investigación del Cáncer de Estados Unidos ha desmintiendo el mito del limón alcalino y su uso preventivo contra el cáncer.





Foto: Pixabay

Leer también: Elotes baby y su venta en la FES Acatlán rompen el internet.

Tampoco tiene un fuerte poder antioxidante

En sí, y siguiendo lo dicho por la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), esta propiedad se podría encontrar tan solo en su cáscara, mas no en el jugo.



Sí aporta vitamina C, pero no en cantidades suficientes

Si bien el jugo de limón es rico en vitamina C, llegando a aportar 35 miligramos de esta, un vaso no llega ni a la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes sugieren un consumo medio de 90 miligramos al día en hombres y 75 en mujeres. Asimismo, la FEAD menciona que posee cantidades menores de otras vitaminas y minerales, pero nada alejado de otras frutas o cítricos.

Demasiado limón podría causarte problemas

La desinformación acerca de las propiedades del limón puede hacer pensar a muchas personas que su consumo debe ser contínuo, casi excesivo, pero como todo alimento, debe ser disfrutado con medida.

Si se toma en grandes cantidades, debido a su acidez, el agua con limón puede empeorar casos de gastritis, agravar problemas con el esmalte de los dientes y causar molestia en personas con úlcera gástrica. Así que cuídate de no tomar mucho limón y consumirlo con justa medida.





Foto: Pixabay

¿Por qué se cree que el agua de limón es útil en ayunas?

El hecho de que se crea que el agua con limón es una opción saludable en una dieta de ayuno, podría radicar en su bajo contenido de calorías.

Un estudio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, menciona que el consumo de limón no afecta el ayuno, pero no quiere decir que aporte algo a él.



Otro estudio del Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, indica que tomar jugo de limón es un método seguro en la reducción de peso, pero solo se probó en voluntarios sanos, sin obesidad, diabetes o algún padecimiento similar.



Siempre que quieras saber un poco más sobre las propiedades de ciertos alimentos, nunca está de más ir con tu nutriólogo de confianza, para que verifique o desmienta dietas y recetas “saludables” que inundan la red.



Leer también: Las gorditas de chicharrón enormes del Edomex que debes probar



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.