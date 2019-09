Qué pasa si comes melón todos los días

Esta fruta es usual consumirla en el desayuno junto con granola o como un postre después de la comida. Incluso puedes preparar una refrescante agua o encontrar una paleta helada elaborada con ella.

El melón es una de las frutas ricas en potasio, fibra, vitaminas y minerales necesarios para nuestro cuerpo, además tiene un alto contenido de agua. A continuación te contamos qué le pasa a tu cuerpo cuando consumes diario melón, después de leer esto se convertirá en una de tus frutas favoritas.

Te mantiene hidratado

El melón es una de las frutas con un alto contenido de agua, casi el 90% lo es, por lo que si buscas mantenerte hidratado en el día te recomendamos que consumas esta fruta.

Cuando el cuerpo está hidratado, los riñones se mantienen sanos y el corazón bombea mejor la sangre a todo el cuerpo. Sin embargo, cuando nuestro cuerpo se deshidrata se pueden presentar mareos, fatiga, confusión, fiebre y diarrea o vómito, esto de acuerdo con Mayo Clinic .

Reduce la presión arterial

Si comes melón todos los días estarás ayudando a tu cuerpo a reducir la presión arterial, esta fruta es baja en sodio y rica en potasio. De acuerdo con un artículo publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos , tener una dieta baja en sodio pero alta en potasio puede ayudar a bajar los niveles de presión arterial.

Con esto estarás previniendo el riesgo de padecer enfermedades cardíacas e hipertensión.

Combate el envejecimiento

Si estás buscando retardar los signos de la edad como las arrugas entonces debes de consumir melón. El Departamento de Agricultura del Norte de Carolina menciona que esta fruta contiene antioxidantes los cuales tienen la propiedad de combatir el envejecimiento y además también ayudan a prevenir enfermedades del corazón.

Fortalece los huesos

El melón es una fuente de ácido fólico, una taza proporciona el 8% de la ingesta diaria recomendada. Por eso es recomendado que mujeres embarazadas consuman esta fruta, además un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos menciona que el ácido fólico es esencial para la descomposición del aminoácido homocisteína.

Tener los nieveles controlados de este aminoácido está relacionado con una mejor densidad ósea, lo cual hace más fuerte a los huesos.