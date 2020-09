La hidratación es esencial para mantener una buena salud, por lo que beber agua es un acto que no debemos dejar de hacer a diario, si quieres conocer qué es la jarra del buen beber y cuál es su importancia para medir la ingesta de bebidas en niños y adultos, en Menú te compartiremos todos los detalles.

Un artículo de la Escuela de Salud de Harvard explica que beber agua es importante para regular la temperatura del cuerpo, prevenir infecciones, mejorar la calidad del sueño, enviar los nutrientes a las células, mantener el buen funcionamiento de los órganos y articulaciones y estar en un buen estado de ánimo y cognitivo.

Aunque se dice que se pueden agregar otro tipo de bebidas preparadas, Harvard apunta que el consumo excesivo de éstas no es el ideal para tener una buena hidratación, según los expertos, esto podría malhidratar a causa de las altas cantidades de azúcar que obtiene el cuerpo por medio de este tipo de bebidas.

Ahora bien, la Procuraduría Federal del Consumidor explica que el cuerpo humano pierde agua a través de la sudoración, orina y la respiración, calculando una pérdida de agua de casi 2 litros y medio al día acompañados de otros electrólitos como potasio, calcio, sodio y flúor. Es por ello que beber refrescos para aliviar la sed, no sólo no funcionará sino que también podría provocarte más sed.

Las instituciones de salud del Gobierno de México mencionan que los seres humanos deben consumir de 6 a 8 vasos de agua al día o bien, el equivalente a dos litros y medio. Esta cantidad es importante para solventar la pérdida diaria de agua, además el cuerpo no soportaría una semana sin agua, de ahí su valor.

(Foto: Pixabay)

Jarra del buen beber

Para solucionar los problemas en la hidratación del ser humano y tomar en cuenta la importancia de conocer qué ingredientes bebes al día, se ha puesto en función el gráfico “La Jarra del Buen Beber”, el cual sintetiza las cantidades de agua y otras bebidas que son necesarias para mantener el cuerpo en buen estado.

Según información del Gobierno de México, la jarra del buen beber está conformada por 6 niveles, el primero donde se establece que el agua purificada es la elección más saludable porque satisface la necesidad de quitar la sed, no proporciona calorías, mejora el metabolismo y no tiene efectos perjudiciales a la salud.

En el segundo nivel se encuentra la leche semi y descremada, así como las bebidas de soya sin azúcares añadidos, en el gráfico se señala que no es necesaria para una buena hidratación, sin embargo, puedes beber de 0 a 2 vasos de este tipo de líquidos que pueden aportar vitaminas y minerales como el calcio.

En el tercer nivel podemos ubicar bebidas como el café y el té, los cuales tampoco son vitales para el cuerpo humano y se establece un rango óptimo de entre 0 a 4 vasos, este tipo de bebidas son una fuente de antioxidantes y micronutrientes que pueden beneficiar a la salud en aspectos como prevenir el Alzheimer.

El cuarto nivel está ocupado por los refrescos de dieta, bebidas a base de café sin contenido calórico con edulcorantes artificiales, este tipo de líquidos no se recomiendan porque no nutren y no ayudan a hidratar, se menciona que los niños no deberían consumirlas. Se recomienda ingerir la cantidad de 0 a 2 vasos al día.

Los jugos de fruta, leche entera, bebidas alcohólicas y deportivas son los siguientes en la lista, con lo que se refiere que la cantidad de calorías que aportan no son saludables, el consumo se clasifica entre el 0 y medio vaso al día.

(Foto: Pixabay)

Para finalizar la jarra del buen beber, se ubican los refrescos y aguas de sabor en el sexto y último lugar, estos se consideran por la Organización Mundial de la Salud (OMS) nada nutritivos, altos en calorías y no aptos para saciar la sed, por ello su consumo no se recomienda en ningún caso.

Este último nivel del gráfico se debe considerar relevante porque el Instituto Nacional de Salud Pública establece que México es uno de los países con mayor número de consumo en refrescos con un promedio de 163 litros por persona al año.

La información de la jarra del buen beber es clara con las medidas de moderación para beber líquidos altos en azúcares y calorías, con esto puedes ayudarte a modificar uno de tus hábitos alimenticios, así como mejorar tu calidad de vida con una buena salud e hidratación.

(Foto: Gobierno de México)