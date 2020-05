Los caldos hechos con carne son ideales para aportarle sabor a otras preparaciones como sopas, guisados o salsas.

Sin embargo, durante el proceso de cocción, es común que se forme una espuma blanca o café en la superficie de nuestro caldo. Esta capa podría darle una apariencia menos apetitosa, pero ¿es necesario quitarla?

Si quieres saber qué es esta espuma y cómo removerla de tus caldos, aquí te lo contamos.

De acuerdo con el medio gastronómico Fine Cooking, la espuma en la superficie de los caldos es simplemente un conjunto de proteínas solubles en agua, las cuales provienen de la carne, ya sea de pollo, cerdo, res, entre otras.

Al momento de hacer un caldo, el agua, el calor y el método de cocción provocan que las proteínas de la carne se coagulen y suban a la superficie, donde se convierten en espuma.

Fine Cooking aclara que estos compuestos no modifican el sabor del caldo ni lo vuelven dañino para la salud. Tal como lo explica el sitio culinario Just One Cookbook, quitar la espuma solo le dará una apariencia limpia y una consistencia más agradable a tu caldo.

Si quieres remover la espuma de tus caldos, la revista gastronómica Fine Dining Lovers recomienda tres sencillas maneras de hacerlo. Puedes eliminar las impurezas durante la cocción: cada vez que veas la espuma en la superficie del caldo, toma un cucharón y quítala.

También puedes esperar hasta que el caldo esté listo. Una vez que lo saques del fuego, quita la carne y las verduras. Después cuela el líquido a través de una manta de cielo de cocina empapada en agua fría. Con el contraste de temperaturas, harás que las impurezas se queden en la manta y obtendrás un caldo limpio.

Si el caldo no es para utilizarlo al momento, coloca el líquido en un recipiente de vidrio y deja que se enfríe a temperatura ambiente. Luego ponlo en el refrigerador y déjalo ahí durante la noche. Al día siguiente, notarás una corteza sólida y blanca sobre el caldo. Quítala con ayuda de un cucharón.

Por su parte, Just One Cookbook sugiere eliminar la espuma antes de que el caldo hierva. Al mantener la cocción a fuego lento, las impurezas no se desintegrarán en el líquido y podrás removerlas con mayor facilidad de la olla.