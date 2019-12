Así como nosotros tenemos nuestro ponche —con o sin piquete—, en Europa cuentan con una bebida igualmente pensada para hacerle frente a los días fríos. Hablamos del famoso vino caliente, una bebida preparada con vino tinto, especias, azúcar y fruta; que aunque quizás no es tan conocida en este lado del Atlántico, cada vez cuenta con mayor presencia en restaurantes, cafeterías y hogares de la Ciudad de México.

“El vino caliente es una bebida que se elabora en países europeos durante la temporada de invierno con la finalidad de calentarse en los días de mucho frío. Cada país y región cuenta con su propia versión de vino caliente. Por ejemplo, en Francia se le conoce como vin chaud; en Hungría se le llama forralt bor; en Alemania glühwein; y en Italia, vin brule,” explica Alejandro Becerra, sommelier del restaurante Comal de Piedra.

El origen del vino caliente se remonta al imperio romano, cuando las legiones realizaban campañas o expediciones en zonas de frío extremo. “Se tienen registros de la preparación de vino caliente en documentos del siglo I. Con el paso del tiempo y, dependiendo de la región en la que se preparaba, se fueron añadiendo elementos a la receta como canela, clavo de olor, cardamomo, anís o cáscara de naranja. Evidentemente, es una preparación y costumbre que ha perdurado hasta nuestros días y hoy en día muchos países lo siguen elaborando y mejorando: por ejemplo, el forralt bor. Los húngaros han perfeccionado tanto la receta que conocen el momento exacto en el que deben retirar la preparación del fuego, qué cantidad de azúcar tienen que utilizar, etc. Se ha vuelto algo muy tradicional de su cultura”, comenta el sommelier.

¿Cómo se elabora?

Preparar vino caliente en casa no es imposible: Para hacerlo de la manera tradicional, Alejandro nos recomienda utilizar 750 mililitros de vino tinto, es decir, una botella entera, 150 gramos de azúcar, la piel de una naranja y especias como canela, clavos de olor, anís estrella y, si tienes, cardamomo.

“Pon una cacerola a fuego bajo-medio e integra todos los ingredientes con la ayuda de una cuchara o batidor de globo. Justo antes de que rompa en hervor, es el momento indicado para retirarlo del fuego y disfrutarlo”, señala. En caso de que no te lo termines, se puede conservar por unos días más sin ningún problema. “Recomiendo que lo dejen enfriar y lo refrigeren en un recipiente bien sellado. Sin embargo, no dejen pasar más de dos días para consumirlo”, explica el experto.



¿Qué vino utilizar?

Los puristas de la enología suelen estigmatizar el uso del “buen vino” en la cocina o en la preparación de bebidas como el clericot o, en este caso, el vino caliente. Sin embargo, si queremos tener un buen resultado, indudablemente debemos utilizar un vino de calidad.

“Podemos utilizar vinos de mediana calidad. Es suficiente, tampoco hay que irse por lo más barato. Estamos hablando de botellas de 120 a 180 pesos, es decir, un rango accesible para las personas”, recomienda Alejandro.

En cuanto a la variedad del vino, basta con escoger caldos ligeros de tendencia frutal. “Si hablamos de cepas, podría ser la Merlot, que nos da notas compotadas o la Malbec con sus notas maduras y de frutos rojos. Lo que sí no hay que utilizar son vinos que tengan paso por barrica, que son más complejos, ya que la elaboración requiere vinos más ligeros y frutales”, aconseja.

Tradicionalmente para hacer vino caliente se utiliza el vino tinto. Sin embargo no es del todo desquiciado hacer uso de vinos blancos. “No es que no se puedan utilizar, pero lo recomendable es hacer vino caliente con tintos”, señala el sommelier. Esta recomendación nace de los componentes del mismo vino: el tinto es más rico en taninos y polifenoles, los cuales aumentan la temperatura corporal y, por lo tanto, lo hace el vino indicado para esta preparación.

En cuanto a maridaje, recomienda disfrutarlo con chocolate oscuro o tartas de frutos rojos. “Una tableta de chocolate amargo es un gran acompañamiento”, concluye.

Receta de vino caliente

6 porciones • 25 minutos

Ingredientes

1 botella de vino tinto

1 naranja en rodajas

8 clavos de olor

2 rajitas de canela

2 anís estrella

4 cdas de azúcar morena

Preparación

1. En una cacerola, combina todos los ingredientes.

2. Calienta a fuego medio hasta que el azúcar se deshaga y la mezcla dé un hervor.

3. Ya que haya hervido, baja el fuego y deja cocinar por 15 minutos más.

4. Disfruta caliente.